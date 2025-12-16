El compañero de Franco Colapinto habló maravillas del nuevo monoplaza de Alpine

"Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí. Sigo muy orgulloso de todos los chicos y de todas las personas que trabajan en el equipo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada", agregó el francés.

Los cambios que se vienen son significativos ya que los coches contarán con un nuevo motor, transmisión y suspensión: "Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos".

Estoy muy ilusionado con 2026. Estoy muy ilusionado con 2026.

"Una vez que bajas el visor, solo piensas en el rendimiento y en exprimir todo lo posible del coche. Estoy seguro de que habrá cosas que revisar y analizar, pero no durante demasiado tiempo", concluyó el compañero de Franco Colapinto.

Alpine 2026 Colapinto y Pierre confían en Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Gasly son los primeros en salir a la pista

Desde la organización de la Fórmula 1 revelaron que Alpine será el primer equipo en probar sus monoplazas ya que el 11 de enero saldrán a la pista en Barcelona. El primero en hacerlo será Pierre Gasly y luego de varias vueltas será el turno del argentino; el objetivo es que después de algunas vueltas puedan brindarle sus impresiones iniciales al equipo.

La actividad continuará el 23 de enero cuando presenten el A526 en la misma ciudad a partir de las 17.30 (hora de Argentina); luego se realizará una prueba privada del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Y la Fórmula 1 pondrá primera con las pruebas oficiales en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero; allí quedará todo listo para el debut en Australia, programado para el 8 de marzo.