Godoy Cruz: a Ernesto Pedernera le avisaron que no seguirá como DT en la Reserva

El nuevo entrenador del equipo de Reserva es Osvaldo Miranda, que estuvo trabajando en el cuerpo técnico de Omar Asad y ahora es el encargado de dirigir esta categoría. Otras de las decisiones es que David Fernández que estaba como DT interino en la Primera Nacional volverá a trabajar en las juveniles.

Con la confirmación de la llegada de Mariano Toedtli al primer equipo y la salida de Ernesto Pedernera del equipo de Reserva, son las primeras decisiones que toma la comisión directiva que encabeza José Mansur de cara al 2026.

Ernesto Pedernera fue entrenador interino en Godoy Cruz

Ernesto Pedernera tuvo un interinato como DT de Godoy Cruz entre fines del 2024 y principios de este 2025 cuando fue reemplazado por Esteban Solari. Se hizo cargo del equipo en noviembre del año pasado, tras la salida del Gato Oldrá, donde dirigió 8 partidos con 2 victorias, 3 derrotas y 3 empates.

Los partidos de Ernesto Pedernera como entrenador en Primera

Liga Profesional 2024

vs. Vélez (L) 0-0

vs. Defensa y Justicia (V) 1-2

vs. Banfield (L) 4-0

vs. Instituto (V) 3-1

Torneo Apertura 2025