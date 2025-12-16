Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Cambio de DT

Godoy Cruz: a Ernesto Pedernera le avisaron que no seguirá como DT en la Reserva

Ernesto Pedernera no continuará dirigiendo en Godoy Cruz, al DT le notificaron su salida del cargo tras nueve años de trabajar en el club tombino

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ernesto Pedernera no sigue en en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba.

Ernesto Pedernera no sigue en en el Club Godoy Cruz Antonio Tomba.

Foto: Prensa Godoy Cruz

En el Club Godoy Cruz Antonio Tomba se confirmó la salida de Ernesto Pedernera como entrenador de la Reserva. Con la asunción de José Mansur como nuevo presidente, se tomó esa determinación con el DT que hace nueve años que trabaja en la institución, y que dirigió algunos partidos en Primera División.

jose-mansur-elecciones-godoy-cruz

Ernesto Pedernera que estuvo nueve años en la Reserva del club y dirigió algunos partidos en Primera, se conoció que le mandaron un mensaje para avisarle que no estaba en el proyecto deportivo.

El DT hizo un gran trabajo en divisiones inferiores y muchos de los jugadores que debutaron en primera los dirigió.

El nuevo entrenador del equipo de Reserva es Osvaldo Miranda, que estuvo trabajando en el cuerpo técnico de Omar Asad y ahora es el encargado de dirigir esta categoría. Otras de las decisiones es que David Fernández que estaba como DT interino en la Primera Nacional volverá a trabajar en las juveniles.

Con la confirmación de la llegada de Mariano Toedtli al primer equipo y la salida de Ernesto Pedernera del equipo de Reserva, son las primeras decisiones que toma la comisión directiva que encabeza José Mansur de cara al 2026.

Ernesto Pedernera fue entrenador interino en Godoy Cruz

Ernesto Pedernera tuvo un interinato como DT de Godoy Cruz entre fines del 2024 y principios de este 2025 cuando fue reemplazado por Esteban Solari. Se hizo cargo del equipo en noviembre del año pasado, tras la salida del Gato Oldrá, donde dirigió 8 partidos con 2 victorias, 3 derrotas y 3 empates.

Los partidos de Ernesto Pedernera como entrenador en Primera

Liga Profesional 2024

  • vs. Vélez (L) 0-0
  • vs. Defensa y Justicia (V) 1-2
  • vs. Banfield (L) 4-0
  • vs. Instituto (V) 3-1

Torneo Apertura 2025

  • vs. Rosario Central (Local) 0-3
  • vs. Sarmiento de Junín (V) 0-0
  • vs. Talleres (L) 0-0 Se suspendió antes de comenzar el segundo tiempo.
  • vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (V) 0-3
  • vs. River Plate (L) 0-0

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas