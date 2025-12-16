Dibu Martínez no es The Best: quién fue el arquero elegido por la FIFA como el mejor del 2025

Los premios The Best de la FIFA se entregarán este martes en Qatar donde este miércoles el PSG disputará la final de la Copa Intercontinental frente al Flamengo de Brasil.

Otro argentino ternado era Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, sin embargo el Premio a la Afición fue para Zakho SC de Irak cuyos hinchas lanzaron miles de peluches al campo de juego que luego fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.

Otro argentino ternado en los Premios The Best de la FIFA

Pedro De la Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer de Estados Unidos surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.

Además, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.

Los ganadores de los Premios The Best de la FIFA 2025