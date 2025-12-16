Dibu Martínez no es The Best: quién fue el arquero elegido por la FIFA como el mejor del 2025

Horas antes de la ceremonia que se llevará a cabo en Qatar, la FIFA anunció a través de sus redes sociales a algunos de los ganadores de los Premios The Best y en la terna de mejor arquero esta vez Dibu Martínez se quedó con las ganas.
El arquero de la Selección argentina y del Aston Villa no recibirá el premio que ya obtuvo en 2022 y 2024 ya que en esta oportunidad el elegido es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de Europa con el PSG y actualmente en el Manchester City.
Además de a Dibu Martínez, Donnarumma superó en la votación a Alisson Becker, Thibaut Courtois,Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
Los premios The Best de la FIFA se entregarán este martes en Qatar donde este miércoles el PSG disputará la final de la Copa Intercontinental frente al Flamengo de Brasil.
Otro argentino ternado era Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, sin embargo el Premio a la Afición fue para Zakho SC de Irak cuyos hinchas lanzaron miles de peluches al campo de juego que luego fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.
Pedro De la Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer de Estados Unidos surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.
Además, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.