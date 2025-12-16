Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Qué dijo Santino Andino sobre su futuro en Godoy Cruz o River Plate

Santino Andino la joya de Godoy Cruz entrenó en Coquimbito, rompió el silencio y habló sobre su posible pase a River y su presente en el club bodeguero

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Santino Andino la joya de Godoy Cruz habló de su futuro y de su posible pase a River.

Santino Andino la joya de Godoy Cruz habló de su futuro y de su posible pase a River.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Santino Andino comenzó la pretemporada con Godoy Cruz pero es muy difícil que se quede en el club a jugar el torneo de la Primera Nacional. River Plate quiere contratar a la joya del Tomba. El jugador rompió el silencio este martes, tras el entrenamiento en el Predio de Coquimbito, en el equipo que dirige Mariano Toedtli.

andino 1
Santino Andino rompió el silencio tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

Santino Andino rompió el silencio tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

¿Santino Andino a River Plate?

Con respecto a su futuro y a su posible pase a River Plate, el volante admitió: "No hay nada cierto, estoy entrenando en Godoy Cruz y viendo que va a pasar. Se habla mucho, algunos me dicen que me vaya otros que me queden. Me gustaría quedarme pero son etapas y hay que esperar que sucederá"

"No me he tenido ningún llamado de Marcelo Gallardo ni de la dirigencia de River Plate, en las vacaciones no hablé con nadie", aseguró Santino Andino. "No me he tenido ningún llamado de Marcelo Gallardo ni de la dirigencia de River Plate, en las vacaciones no hablé con nadie", aseguró Santino Andino.

Embed - Santino Andino habló sobre su futuro en Godoy Cruz

Sobre el descenso de Godoy Cruz

Santino Andino se refirió al descenso a la Primera Nacional. "La verdad que fue un golpe muy duro, el Tomba no es un equipo para estar en la B y me siento muy triste. Ahora hay que trabajar con todo para volver pronto a Primera División".

"Los hinchas de Godoy Cruz que se queden tranquilos que el club va ascender a Primera División, este club es muy grande ", aseguró Santino Andino. "Los hinchas de Godoy Cruz que se queden tranquilos que el club va ascender a Primera División, este club es muy grande ", aseguró Santino Andino.

Andino, con 20 años, mostró mucha capacidad en el Expreso donde marcó 6 goles Además, jugó el Mundial Sub-20 de Chile, donde el combinado de Diego Placente fue subcampeón, y tuvo partidos de muy alto nivel.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas