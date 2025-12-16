Qué dijo Santino Andino sobre su futuro en Godoy Cruz o River Plate

Embed - Santino Andino habló sobre su futuro en Godoy Cruz
Sobre el descenso de Godoy Cruz
Santino Andino se refirió al descenso a la Primera Nacional. "La verdad que fue un golpe muy duro, el Tomba no es un equipo para estar en la B y me siento muy triste. Ahora hay que trabajar con todo para volver pronto a Primera División".
"Los hinchas de Godoy Cruz que se queden tranquilos que el club va ascender a Primera División, este club es muy grande ", aseguró Santino Andino.
Andino, con 20 años, mostró mucha capacidad en el Expreso donde marcó 6 goles Además, jugó el Mundial Sub-20 de Chile, donde el combinado de Diego Placente fue subcampeón, y tuvo partidos de muy alto nivel.