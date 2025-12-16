Qué dijo Santino Andino sobre su futuro en Godoy Cruz o River Plate

andino 1 Santino Andino rompió el silencio tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

¿Santino Andino a River Plate?

Con respecto a su futuro y a su posible pase a River Plate, el volante admitió: "No hay nada cierto, estoy entrenando en Godoy Cruz y viendo que va a pasar. Se habla mucho, algunos me dicen que me vaya otros que me queden. Me gustaría quedarme pero son etapas y hay que esperar que sucederá"

"No me he tenido ningún llamado de Marcelo Gallardo ni de la dirigencia de River Plate, en las vacaciones no hablé con nadie", aseguró Santino Andino.