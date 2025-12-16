Cuánto le costará a Boca tener a Cavani y Borja juntos en la delantera

El acuerdo que había firmado con dirigencia de La Banda incluía un convenio que está al nivel de los contratos internacionales ya que estipulaba un salario de 3 millones de dólares anuales. Y aunque los últimos meses no fueron buenos para el número 9, en el Millo convirtió 62 goles y asistió en 10 oportunidades en 159 partidos disputados.

Desde el Xeneize esperan que el delantero baje sus pretensiones económicas ya que no estarían dispuestos a pagar lo que Borja cobrará hasta el 31 de diciembre.

cavani-boca

El sueldo que recibe Cavani en Boca

Edinson Cavani llegó al Xeneize en 2023 y fue definido por Juan Román Riquelme como "el extranjero más importante que haya jugado en la historia del fútbol argentino"; es por eso que su sueldo también está a la altura de la figura que el uruguayo representa.

Sin embargo, la remuneración que recibe Cavani es menor a la que recibe Borja en River. Es el que el delantero de Boca cobra alrededor de 2.7 millones de dólares anuales y aunque se trate de un sueldo top no alcanza al del colombiano.

Por lo tanto, si se produce la llegada del colombiano al conjunto de la Ribera, la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme deberá pagar 5.7 millones de dólares anuales por los goles de Edinson Cavani y Miguel Borja. Además, también hay que contemplar que en el plantel hay otros delanteros como Miguel Merentiel y Milton Giménez, dos delanteros que también han sido importantes en el último tiempo.