Cuánto deberá pagarle a Kylian Mbappé el PSG por el juicio millonario que el hizo el crack

El tribunal parisino respaldó decisiones previas de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), que ya había reconocido esas sumas como debidas en resoluciones dictadas en septiembre y octubre de 2024. PSG, por el momento, no emitió un comunicado oficial y anticipó que apelará el fallo.

"El fútbol no es una zona sin ley y nosotros tenemos esperanza de que el PSG cumpla voluntariamente", expresó la abogada a cargo de representar al jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TouchlineX/status/2000921118438568115&partner=&hide_thread=false Kylian Mbappe's lawyers: "When work is carried out, one is paid for it. The club (PSG) must pay immediately."



"Football is not a lawless zone and we hope that PSG will comply voluntarily, without us having to go through a bailiff." pic.twitter.com/XacI8u3Rk8 — The Touchline | (@TouchlineX) December 16, 2025

La alegría de Mbappé: fallo a favor y obligación de pago inmediato

Desde el entorno del actual delantero del Real Madrid celebraron la resolución. Su abogada, Frédérique Cassereau, remarcó que “era lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagan” y subrayó que el eje del reclamo siempre fue un principio básico: que el trabajo realizado debe ser remunerado.

Por último, destacó que el tribunal ordenó la ejecución provisional del pago, lo que obliga al club a cumplir la sentencia de manera inmediata.