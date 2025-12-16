Inicio Ovación Fútbol Kylian Mbappé
Cuánto deberá pagarle a Kylian Mbappé el PSG por el juicio millonario que el hizo el crack

La justicia francesa finalmente llegó a un veredicto en el juicio que le realizó Kylian Mbappé a su ex club, el PSG, y este deberá pagarle una cifra millonaria

Por Raúl Adriazola [email protected]
¡60 palos! El juicio que el hizo Kylian Mbappé al PSG falló a favor del astro y recibirá una cifra que ronda los 60 millones de euros.

La salida del astro francés Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain el año pasado, no fue precisamente en los mejores términos. de hecho los reclamos del delantero de ascendencia camerunesa llegaron a la corte, y este martes finalmente la Justicia dio su veredicto y fue contundente.

Un tribunal parisino determinó que el PSG incumplió obligaciones contractuales con el delantero que actualmente juega en el Real Madrid y deberá abonarle una suma millonaria por salarios y primas impagas correspondientes a los últimos meses de su vínculo.

La salida del PSG no fue una buena experiencia para el franco- camerunés, ya que el club quedó debiendo varios items como primas, vacaciones y salarios.

Cuánto deberá pagarle el PSG a Kylian Mbappé por indemnización

La Justicia francesa dio su fallo en el millonario juicio y ordenó al PSG pagarle a Mbappé alrededor de 60 millones de euros, cifra que incluye sueldos adeudados de abril, mayo y junio de 2024, además de una prima de ética y una prima de fichaje previstas en el contrato. Los jueces consideraron que el club no presentó ningún acuerdo escrito que acreditara una eventual renuncia del jugador a esos derechos.

El tribunal parisino respaldó decisiones previas de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), que ya había reconocido esas sumas como debidas en resoluciones dictadas en septiembre y octubre de 2024. PSG, por el momento, no emitió un comunicado oficial y anticipó que apelará el fallo.

"El fútbol no es una zona sin ley y nosotros tenemos esperanza de que el PSG cumpla voluntariamente", expresó la abogada a cargo de representar al jugador.

La alegría de Mbappé: fallo a favor y obligación de pago inmediato

Desde el entorno del actual delantero del Real Madrid celebraron la resolución. Su abogada, Frédérique Cassereau, remarcó que “era lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagan” y subrayó que el eje del reclamo siempre fue un principio básico: que el trabajo realizado debe ser remunerado.

Por último, destacó que el tribunal ordenó la ejecución provisional del pago, lo que obliga al club a cumplir la sentencia de manera inmediata.

