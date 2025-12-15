Kylian Mbappé busca romper un récord histórico de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Por su lado, hace 12 años atrás, en 2013 Cristiano Ronaldo convirtió 59, lo que ubica al campeón del mundo a tan solo tres goles de igualar la marca y a cuatro de superarla.

El Merengue tiene por delante dos partidos antes de la finalización de la temporada: primero jugará por Copa del Rey ante Talavera (de la Tercera División de España) y luego jugará contra el Sevilla por la fecha 18 de la liga española.

Mientras que Talavera es un rival de menor categoría donde el delantero del Real Madrid podría aprovechar para convertirle varios goles, el Sevilla es un rival diferente donde el panorama puede llegar a complicarse.

El delantero francés hizo hincapié en la necesidad de que los goles vengan respaldados con títulos: "Siempre he dicho que no tengo límites. Si puedo marcar 50 goles los voy a marcar, si puedo marcar más voy a marcar más, pero lo más importante es ganar títulos".

Mbappé - C.Ronaldo Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo en otros tiempos.

"Porque en mi carrera he marcado muchos goles pero a veces para nada, porque no hemos ganado títulos. Si marcamos muchos goles y ganamos títulos, firmo con mi sangre", explicó Mbappé.

"Quiero jugar bien aquí, marcar una época, escribir una historia en el club. El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que demostrar mi calidad", manifestó el delantero francés.

De igual manera, las estadísticas quedan muy por debajo de lo logrado por Lionel Messi porque el argentino convirtió 79 goles en el 2012 en Barcelona y sus números llegan a 91 si se cuentan los tantos en la Selección argentina.