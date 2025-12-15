Inicio Ovación Fútbol Atlético Argentino
Regional Amateur: El Oso Ignacio Acordino fue el héroe del Atlético Argentino ante Alianza en San Juan

Ignacio Acordino fue la gran figura del Atlético Argentino ante Juventud Alianza, en San Juan. El arquero contuvo dos remates en la definición por penales

Omar Romero
[email protected]
Ignacio Acordino, junto a su esposa Estefania y su hija Helena.

Atlético Argentino logró una histórica clasificación en San Juan ante Alianza, en el Regional Amateur y clasificó a una nueva instancia del certamen. La Academia ganó 3 a 1 por penales, y su gran figura fue su arquero Ignacio Acordino que atajó dos penales.

El equipo de San José está pasando un gran momento futbolístico, en el Torneo Regional Amateur jugará ante FADEP, y con el mismo rival jugará la final del Torneo Clausura.

Acordino ..
Nacho Acordino, después de algunos años volvió a jugar y sigue vigente.

El Oso, el día después de la clasificación disfruta de Estefania, su mujer; y Helena, la hija. El arquero habló con Ovación y contó sus sensaciones: "La verdad que fue una tarde soñada la que vivimos con la clasificación, lo pudimos lograr en una cancha difícil, le ganamos a un rival duro. Soy un agradecido a Dios por el regalo que nos dio de pasar a la siguiente instancia",reconoció.

Le quiero agradecer a los hinchas que coparon San Juan y le pudimos dar una alegría", reveló el guardameta.

Atlético Argentino.
Atlético Argentino le ganó por penales a Juventud Alianza y se metió en la siguiente ronda del Regional Amateur.

Ignacio Acordino estuvo dos años sin jugar y lo convencieron para que volviera

El arquero de 31 años que tiene un gran recorrido en el fútbol había dejado de jugar y volvió a jugar al fútbol tras dos años y eligió hacerlo en el Atlético Argentino. "Me había alejado del fútbol, después de jugar en Huracán Las Heras, estaba muy cansado. con mi esposa pusimos un negocio y me dedique a estar con mi señora y mi bebé.

"Vino mi amigo Matías Ligutti, el entrenador y me dijo quiero que juegues el Regional y que bajes de peso, me convenció, estoy agradecido a él, su cuerpo técnico. Atlético Argentino que es mi segunda casa y amo este club, disfruto de volver a jugar al fútbol y soy feliz de poder integrar este plantel", contó Nacho que se inició en Godoy Cruz y jugó en varios clubes.

