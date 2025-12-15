Regional Amateur: El Oso Ignacio Acordino fue el héroe del Atlético Argentino ante Alianza en San Juan

Atlético Argentino logró una histórica clasificación en San Juan ante Alianza, en el Regional Amateur y clasificó a una nueva instancia del certamen. La Academia ganó 3 a 1 por penales, y su gran figura fue su arquero Ignacio Acordino que atajó dos penales.
El Oso, el día después de la clasificación disfruta de Estefania, su mujer; y Helena, la hija. El arquero habló con Ovación y contó sus sensaciones: "La verdad que fue una tarde soñada la que vivimos con la clasificación, lo pudimos lograr en una cancha difícil, le ganamos a un rival duro. Soy un agradecido a Dios por el regalo que nos dio de pasar a la siguiente instancia",reconoció.
Le quiero agradecer a los hinchas que coparon San Juan y le pudimos dar una alegría", reveló el guardameta.
Ignacio Acordino estuvo dos años sin jugar y lo convencieron para que volviera
El arquero de 31 años que tiene un gran recorrido en el fútbol había dejado de jugar y volvió a jugar al fútbol tras dos años y eligió hacerlo en el Atlético Argentino. "Me había alejado del fútbol, después de jugar en Huracán Las Heras, estaba muy cansado. con mi esposa pusimos un negocio y me dedique a estar con mi señora y mi bebé.
"Vino mi amigo Matías Ligutti, el entrenador y me dijo quiero que juegues el Regional y que bajes de peso, me convenció, estoy agradecido a él, su cuerpo técnico. Atlético Argentino que es mi segunda casa y amo este club, disfruto de volver a jugar al fútbol y soy feliz de poder integrar este plantel", contó Nacho que se inició en Godoy Cruz y jugó en varios clubes.