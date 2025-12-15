Regional Amateur: El Oso Ignacio Acordino fue el héroe del Atlético Argentino ante Alianza en San Juan

Le quiero agradecer a los hinchas que coparon San Juan y le pudimos dar una alegría", reveló el guardameta.

Atlético Argentino. Atlético Argentino le ganó por penales a Juventud Alianza y se metió en la siguiente ronda del Regional Amateur.

Ignacio Acordino estuvo dos años sin jugar y lo convencieron para que volviera

El arquero de 31 años que tiene un gran recorrido en el fútbol había dejado de jugar y volvió a jugar al fútbol tras dos años y eligió hacerlo en el Atlético Argentino. "Me había alejado del fútbol, después de jugar en Huracán Las Heras, estaba muy cansado. con mi esposa pusimos un negocio y me dedique a estar con mi señora y mi bebé.

"Vino mi amigo Matías Ligutti, el entrenador y me dijo quiero que juegues el Regional y que bajes de peso, me convenció, estoy agradecido a él, su cuerpo técnico. Atlético Argentino que es mi segunda casa y amo este club, disfruto de volver a jugar al fútbol y soy feliz de poder integrar este plantel", contó Nacho que se inició en Godoy Cruz y jugó en varios clubes.