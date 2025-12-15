El Manchester United de Lisandro Martínez empató un partidazo con Bournemouth por la Premier League

futbol-manchester united-bournemouth-casemiro

Un empate que lo deja al Manchester United fuera de las Copas de UEFA

Con esta igualdad el Manchester United marcha sexto en la Premier League con 26 unidades, a un gol de diferencia del Crystal Palace, que está en zona de clasificación a la UEFA Europa League, mientras que los Cherries ocupan el puesto 13°, con 21 puntos.

En un partido lleno de idas y vueltas, el primer gol llegó a los 12 minutos del primer tiempo, con Diallo cabeceando sobre la línea un centro desde la izquierda de Bruno Fernandes. La visita descontaría a los 39 minutos, mediante un avance por derecha y remate cruzado de Semenyo.

En el tercer minuto de descuento de la primera etapa, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del brasileño Casemiro, cuyo disparo se desvió e ingresó por el poste izquierdo del guardameta Djordje Petrovic.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LegacySiu/status/2000690290529636401&partner=&hide_thread=false Bruno from a free kick, Pedri left out of the conversation.



Manchester United defense cost us

pic.twitter.com/og47oIpZDm — Legacy (Fan) (@LegacySiu) December 15, 2025

El Bournemouth volvió a igualar en el primer minuto del complemento y mediante un nuevo remate rasante y cruzado, esta vez de Evanilson desde el borde del área grande, y remontaría a los seis minutos, con un buen tiro libre de Tavernier que rodeó la barrera y entró bajo por el palo derecho del arquero Senne Lammens.

La pelota parada volvió a ser clave a los 31 minutos, con un remate excelente de Bruno Fernandes en un tiro libre al borde del área, que tomó el efecto justo para entrar en el ángulo izquierdo del guardameta.

La alegría volvió a las tribunas del Old Trafford dos minutos más tarde, con el gol de Cunha, rematando en el área chica. Pero finalmente el zurdazo de Kroupi, a los 38 minutos, selló el 4 a 4 definitivo.