Mundial 2026: un rival de la Selección argentina le ganó a Arabia Saudita y define la Copa Árabe con Marruecos

Buscará ganar el PRIMER TÍTULO DE SU HISTORIA a nivel selecciones, tremendo. pic.twitter.com/wyGa4xLIZS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 15, 2025

Un cabezazo de Nizar Al-Rashdan a los 21 minutos del complemento le dio el pasaje a final al conjunto que se ha posicionado como el más goleador del torneo. Con un planteo ordenado y efectivo, Jordania dejó en el camino al conjunto dirigido por Hervé Renard, que llegaba como uno de los candidatos al título.

Sin poder contar con grandes figuras o los futbolistas que están participando en equipos de las Ligas impostantes, Jordania construyó su camino con un equipo mayormente integrado por jugadores del ámbito local.

La final de la Copa Árabe se disputará el próximo 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde Argentina conquistó su tercera estrella tras vencer a Francia.

Marruecos goleó a Emiratos Árabes Unidos en la otra semifinal

Con los goles de Karim El Berkaoui (28'), Achraf El Mahdioui (83'), y Abderrazzaq Hamdallah (90'+2), y con una gran actuación de Hamza El Moussaoui, la selección de Marruecos, sensación del pasado Mundial de Qatar, donde fue semifinalista y obtuvo el 4° puesto, superó a Emiratos Árabes Unidos y jugará la final contra Jordania.

Los llamados Leones del Atlas tuvieron que esperar hasta el final del encuentro, para sellar con dos goles el pasaje a final en Qatar. Tras ir ganando con el gol de El Berkaoui, el segundo tanto llegó tras la combinación de dos suplentes: Abderrazzaq Hamdallah asistió a Achraf El Mahdioui, y este definió dentro del área. Para el tercero, intercambiaron los roles, y fue Hamdallah quien aprovechó un centro de Mohamed Boulacsout, para sellar el pase de Marruecos a la final.