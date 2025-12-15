Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Futbol internacional

Mundial 2026: un rival de la Selección argentina le ganó a Arabia Saudita y define la Copa Árabe con Marruecos

Jordania, rival de la Selección argentina en fase de grupos del Mundial 2026, derrotó al único vencedor de la Scaloneta en Qatar y juega la final con Marruecos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Jordania se ha posicionado como un rival de cuidado para la Selección argentina en el Mundial 2026: clasificó a la final de la Copa Árabe junto al consagrado Marruecos.

Jordania se ha posicionado como un rival de cuidado para la Selección argentina en el Mundial 2026: clasificó a la final de la Copa Árabe junto al consagrado Marruecos.

Para quienes miran a uno de los rivales de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, Jordania viene demostrando que es un rival de cuidado y en crecimiento para los dirigidos de Lionel Scaloni. Este lunes el equipo asiático le ganó a Arabia Saudita por 1 a 0 y jugará la final de la Copa Asia.

Tras el sorteo del 5 de diciembre pasado, donde se supo que la Selección argentina deberá jugar el sábado 27 de junio contra Jordania en Dallas, grande ha sido la incógnita sobre la peligrosidad de este rival, y la presente edición de la Copa Árabe 2025 ha sido el escenario donde lo viene demostrando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2000641917848015025&partner=&hide_thread=false

Jordania le ganó a Arabia Saudita en las semifinales de la Copa Árabe

Este lunes Jordania, dirigida por Jamán Sellami logró dar un batacazo con su triunfo en las semifinales contra el único equipo que le ganó a la Selección argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022, donde la albiceleste se consagró campeona mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2000652278836195491&partner=&hide_thread=false

Un cabezazo de Nizar Al-Rashdan a los 21 minutos del complemento le dio el pasaje a final al conjunto que se ha posicionado como el más goleador del torneo. Con un planteo ordenado y efectivo, Jordania dejó en el camino al conjunto dirigido por Hervé Renard, que llegaba como uno de los candidatos al título.

Sin poder contar con grandes figuras o los futbolistas que están participando en equipos de las Ligas impostantes, Jordania construyó su camino con un equipo mayormente integrado por jugadores del ámbito local.

La final de la Copa Árabe se disputará el próximo 18 de diciembre en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde Argentina conquistó su tercera estrella tras vencer a Francia.

futbol-copa arabe-marruecos-emiratos

Marruecos goleó a Emiratos Árabes Unidos en la otra semifinal

Con los goles de Karim El Berkaoui (28'), Achraf El Mahdioui (83'), y Abderrazzaq Hamdallah (90'+2), y con una gran actuación de Hamza El Moussaoui, la selección de Marruecos, sensación del pasado Mundial de Qatar, donde fue semifinalista y obtuvo el 4° puesto, superó a Emiratos Árabes Unidos y jugará la final contra Jordania.

Los llamados Leones del Atlas tuvieron que esperar hasta el final del encuentro, para sellar con dos goles el pasaje a final en Qatar. Tras ir ganando con el gol de El Berkaoui, el segundo tanto llegó tras la combinación de dos suplentes: Abderrazzaq Hamdallah asistió a Achraf El Mahdioui, y este definió dentro del área. Para el tercero, intercambiaron los roles, y fue Hamdallah quien aprovechó un centro de Mohamed Boulacsout, para sellar el pase de Marruecos a la final.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas