La Selección argentina y un sorpresivo amistoso en puerta para la fecha FIFA de marzo

La Selección argentina, que en marzo podría jugar la Finalissima ante España, estaría cerca de cerrar un sorpresivo rival

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Lionel Scaloni ultima detalles a meses del Mundial 2026.

La Selección argentina ya conoce cuál será su camino en el Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J, donde compartirá con Argelia, Jordania y Austria.

Con el objetivo de llegar de la mejor manera a la máxima cita mundialista, en la que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, la AFA trabaja para cerrar los amistosos previos. En este contexto, un país que jugará la Copa del Mundo anunció que está cerca de llegar a un acuerdo para enfrentar a los comandados por Lionel Scaloni.

Selección argentina
La Selección argentina ultima detalles para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, donde buscará defender el título.

El país que está cerca de jugar con la Selección argentina

Mientras Lionel Scaloni afina el lápiz para terminar de armar la lista de los 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026, en el horizonte aparece la fecha FIFA del mes de marzo.

Allí, aunque falta la confirmación oficial, se disputaría la Finalissima ante la Selección de España(rival que podría cruzarse con la Selección argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo).

Sorpresivamente, en las últimas horas se conoció al otro país con el que la Albiceleste jugaría en la mencionada ventana de amistosos. Se trata de Senegal, quien forma parte del Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Repechaje entre Irák, Bolivia y Surinam.

La Federación Senegalesa de Fútbol, a través de sus redes sociales oficiales, informó las gestiones que lleva adelante con respecto a la preparación del seleccionado en la previa del Mundial 2026.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) se reunió este viernes 12 de diciembre de 2025 y examinó varios puntos relacionados con la preparación de la Selección Nacional, la organización interna de la Federación y la gestión de las competiciones nacionales", escribió el ente en el posteo.

En los archivos adjuntos se detalla que se encuentran en plenas negociaciones para disputar un amistoso con la Selección argentina en la ventana FIFA de marzo.

