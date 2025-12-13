La Selección argentina y un sorpresivo amistoso en puerta para la fecha FIFA de marzo

Allí, aunque falta la confirmación oficial, se disputaría la Finalissima ante la Selección de España(rival que podría cruzarse con la Selección argentina en los 16avos de final de la Copa del Mundo).

Sorpresivamente, en las últimas horas se conoció al otro país con el que la Albiceleste jugaría en la mencionada ventana de amistosos. Se trata de Senegal, quien forma parte del Grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del Repechaje entre Irák, Bolivia y Surinam.

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s'est réuni ce vendredi 12 décembre 2025 et a examiné plusieurs points relatifs à la préparation de l'Equipe Nationale, à l'organisation interne de la Fédération et à la gestion des des compétitions nationales. pic.twitter.com/MfSDkyGE7B — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 12, 2025

La Federación Senegalesa de Fútbol, a través de sus redes sociales oficiales, informó las gestiones que lleva adelante con respecto a la preparación del seleccionado en la previa del Mundial 2026.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) se reunió este viernes 12 de diciembre de 2025 y examinó varios puntos relacionados con la preparación de la Selección Nacional, la organización interna de la Federación y la gestión de las competiciones nacionales", escribió el ente en el posteo.

En los archivos adjuntos se detalla que se encuentran en plenas negociaciones para disputar un amistoso con la Selección argentina en la ventana FIFA de marzo.