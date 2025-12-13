El gran gol de Lucas Beltrán en la caída del Valencia ante Atlético de Madrid

El ex River Lucas Beltrán marcó un golazo. El delantero anotó en la caída por 2 a 1 de Valencia ante Atlético de Madrid este sábado n el Estadio Metropolitano, por la fecha 16 de la Liga de España.
El ex River Lucas Beltrán marcó un golazo. El delantero anotó en la caída por 2 a 1 de Valencia ante Atlético de Madrid este sábado n el Estadio Metropolitano, por la fecha 16 de la Liga de España.
Lucas Beltrán convirtió un golazo en el segundo tiempo ante el equipo dirigido por Diego Simeone para igualar de forma parcial el enfrentamiento.
Koke abrió la cuenta para el local a los 17 minutos del primer tiempo, Beltrán empató a los 18' del complemento y a los 29' Antoine Griezmann le dio el triunfo al Colchonero.
Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Nicolás González fueron titulares en el dueño de casa, mientras que Thiago Almada ingresó en el complemento. Beltrán ingresó a los 10' del complemento en el visitante.
El punto de inflexión en el encuentro llegó a los 14' del complemento, cuando el Cholo Simeone realizó un triple cambio -ingresaron Thiago Almada y Antoine Griezmann- en el que se marcharon los argentinos Julián Álvarez y Nico González, y el español Pablo Barrios. Valencia aprovechó el lapso en el que los jugadores ingresados se acomodaban al encuentro y, de la mano de un Lucas Beltrán que entró a los 55, igualó el marcador.
Fue el debut en las redes de Lucas Beltrán en La Liga de España. El delantero argentino, de 24 años, suma 13 partidos oficiales, de los cuales solamente en cinco fue titular, desde su llegada al Valencia procedente de la Fiorentina de Italia.
El ex delantero de River venía de marcar el 4 de diciembre pasado, ante Cartagena por la Copa del Rey.