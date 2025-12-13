Flamengo va por la final de la Copa Intercontinental: rival, formaciones y cómo verlo

En su debut en la competencia, el Mengao superó 2-1 a Cruz Azul de México, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Este triunfo le permitió al conjunto brasilero alzar el trofeo denominado Derbi de las Américas.

El Pyramids, por su parte, tuvo un camino mucho más extenso para meterse en las semifinales, ya que tuvo que disputar dos rondas previas.

El campeón africano, que tiene como director técnico al croata Krunoslav Jurcic, tuvo que disputar la Eliminatoria África-Asia-Pacífico, donde goleó 3-0 al Auckland City, aquel equipo neozelandés que rescató un empate ante Boca en el Mundial de Clubes, mientras que en los cuartos de final venció 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita.

Pyramids de Egipto Copa Intercontinental El Pyramids de Egipto es el rival de Flamengo en semifinales.

El ganador de este encuentro entre el Flamengo y el Pyramids no solo se clasificará a la gran final, donde esperará por el PSG de Francia, sino que también recibirá el trofeo de campeón de la Copa Challenger.

Los brasileros van por su segunda conquista en la Copa Intercontinental. Recordemos que su única coronación en este torneo se dio en 1981, cuando venció 3-0 al Liverpool de Inglaterra bajo el antiguo formato, en el que se enfrentaban solamente en una final el campeón de la Copa Libertadores con el de la Champions League.

Probables formaciones

Flamengo: Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Ortiz, Varela, Jorginho, Pulgar, Lino, de Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique.

Pyramids FC: El Shenawy, Hamdy Sharaf, Samy, Marie, Chibi, Lasheen, Atef, Reda, Zaki Abdelraouf, Hafez, Mayele.

Hora: 14 (de Argentina)

Estadio: Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán

TV: DSports