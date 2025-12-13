Flamengo va por la final de la Copa Intercontinental: rival, formaciones y cómo verlo

Flamengo se enfrentará este sábado con el Pyramids de Egipto, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Intercontinental que se disputa en Qatar. El juego comenzará a las 14 (hora de Argentina) y podrá observarse en directo por la señal de DSports.
El estadio elegido para el primero de los partidos de semifinales de la competencia es el Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayán. Por otro lado, el árbitro encargado de impartir justicia será el catarí Abdulrahman Al-Jassim.
Flamengo juega las semifinales de la Copa Intercontinental
Flamengo, que es dirigido por el Filipe Luiz, se clasificó a la Copa Intercontinental gracias a su título en la Libertadores, que además le permitió convertirse en el equipo brasilero más laureado en dicha competición con cuatro conquistas (le ganó 1-0 a Palmeiras el pasado 29 de noviembre).
En su debut en la competencia, el Mengao superó 2-1 a Cruz Azul de México, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Este triunfo le permitió al conjunto brasilero alzar el trofeo denominado Derbi de las Américas.
El Pyramids, por su parte, tuvo un camino mucho más extenso para meterse en las semifinales, ya que tuvo que disputar dos rondas previas.
El campeón africano, que tiene como director técnico al croata Krunoslav Jurcic, tuvo que disputar la Eliminatoria África-Asia-Pacífico, donde goleó 3-0 al Auckland City, aquel equipo neozelandés que rescató un empate ante Boca en el Mundial de Clubes, mientras que en los cuartos de final venció 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita.
El ganador de este encuentro entre el Flamengo y el Pyramids no solo se clasificará a la gran final, donde esperará por el PSG de Francia, sino que también recibirá el trofeo de campeón de la Copa Challenger.
Los brasileros van por su segunda conquista en la Copa Intercontinental. Recordemos que su única coronación en este torneo se dio en 1981, cuando venció 3-0 al Liverpool de Inglaterra bajo el antiguo formato, en el que se enfrentaban solamente en una final el campeón de la Copa Libertadores con el de la Champions League.
Probables formaciones
Flamengo: Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Ortiz, Varela, Jorginho, Pulgar, Lino, de Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique.