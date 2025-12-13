Tras la polémica Argentino de Quilmes decidió no contratar a Alexis Zárate, condenado por abuso sexual

La marcha atrás de Argentino de Quilmes buscó descomprimir la situación y cerrar un episodio que generó un fuerte impacto institucional y social.

Alexis Zárate fue condenado en 2017

El futbolista de 31 años estuvo detenido durante poco más de cinco años tras ser condenado por abuso sexual. Ingresó al penal de Bahía Blanca el 3 de julio de 2020, cuando quedó firme la pena dictada por la Justicia bonaerense. La condena había sido impuesta en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, que lo sentenció a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación.

El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de marzo de 2014, cuando, según determinó la Justicia, Zárate abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía junto a su pareja, el futbolista Martín Benítez, en un departamento de Wilde. Tras la denuncia, Independiente, club en el que se había formado, lo transfirió a Temperley.

Durante el proceso judicial, el jugador permaneció en libertad y luego emigró al exterior, donde militó en el FK Liepaja de Letonia, hasta que regresó al país ante la inminente efectivización de la condena.

En julio de 2025, la Cámara de Casación le otorgó la libertad condicional, bajo estrictas pautas de conducta que incluyen una restricción perimetral de 500 metros respecto de la víctima y la obligatoriedad de asistir a un taller de masculinidades.