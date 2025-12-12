Inicio Ovación Fútbol Alexis Zárate
Pasó cinco años y medio en prisión por una causa de abuso sexual y fue presentado en su nuevo equipo

Alexis Zárate, surgido de las divisiones inferiores de Independiente, se encuentra en libertad condicional y firmó con su nuevo club

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El futbolista surgido en Independiente firmó en su nuevo club.

Luego de pasar cinco años en prisión por una condena por abuso sexual, Alexis Zárate fue presentado en su nuevo club. Se trata de Argentino de Quilmes, elenco que en el 2026 contará con el defensor que hace cinco meses obtuvo la libertad condicional.

El hombre de 31 años fue acusado de abuso sexual cometido a Giuliana Peralta, en ese momento en una relación con su compañero de equipo en Independiente Martín Benítez, el 16 de marzo de 2014. La joven lo acusó de haberla violado mientras dormía junto a novio en una habitación.

Alexis Zárate seguirá en libertad.
Alexis Zárate surgió de Indpendiente, fue condenado por abuso sexual y firmó con su nuevo club.

Alexis Zárate jugará en la B Metropolitana

Argentino de Quilmes oficializó la incorporación del defensor Alexis Zárate para la próxima temporada, cinco meses después de que obtuviera la libertad condicional tras cumplir más de cinco años de una condena por abuso sexual.

El exlateral de Independiente, a sus 31 años, volverá así a la actividad profesional en la Primera B Metropolitana con el equipo de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Zárate se formó en el Rojo y luego tuvo pasos por Temperley y el FK Liepaja de Letonia, donde jugó antes de regresar al país cuando su condena quedó firme.

El caso que lo llevó a prisión se remonta a marzo de 2014, cuando la Justicia determinó que abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía, por lo que fue condenado a seis años y medio de cárcel, ingresó al penal en 2020 y obtuvo la libertad condicional por buena conducta, estudios en prisión y trabajo externo.

No obstante, no quedó totalmente libre por esta condena, ya que deberá cumplir pautas de conducta hasta 2027, incluida una restricción perimetral, para quedar definitivamente liberado del caso.

La llegada de Zárate se da en el marco de la reestructuración del plantel que impulsa Argentino de Quilmes, que evitó el descenso por cinco puntos y busca mejorar su rendimiento en la próxima campaña de la categoría. El club optó por sumar al defensor mientras proyecta una temporada con mayores aspiraciones deportivas.

