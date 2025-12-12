Pasó cinco años y medio en prisión por una causa de abuso sexual y fue presentado en su nuevo equipo

El exlateral de Independiente, a sus 31 años, volverá así a la actividad profesional en la Primera B Metropolitana con el equipo de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Zárate se formó en el Rojo y luego tuvo pasos por Temperley y el FK Liepaja de Letonia, donde jugó antes de regresar al país cuando su condena quedó firme.

El caso que lo llevó a prisión se remonta a marzo de 2014, cuando la Justicia determinó que abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía, por lo que fue condenado a seis años y medio de cárcel, ingresó al penal en 2020 y obtuvo la libertad condicional por buena conducta, estudios en prisión y trabajo externo.

Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el #PrimerClubCriollo pic.twitter.com/m0nObgXFuo — Argentino de Quilmes (@ArgdeQuilmesOf) December 11, 2025

No obstante, no quedó totalmente libre por esta condena, ya que deberá cumplir pautas de conducta hasta 2027, incluida una restricción perimetral, para quedar definitivamente liberado del caso.

La llegada de Zárate se da en el marco de la reestructuración del plantel que impulsa Argentino de Quilmes, que evitó el descenso por cinco puntos y busca mejorar su rendimiento en la próxima campaña de la categoría. El club optó por sumar al defensor mientras proyecta una temporada con mayores aspiraciones deportivas.