Netflix: el drama romántico que invita a soñar con una historia fascinante de amor

Esta gran producción que brilla entre todas las series y películas, está respaldada por la crítica, con afirmaciones elogiables como: “Se trata de un placer culpable con más peso en el placer que en lo culpable”.

Otra reseña que describe la película de Netflix y que vale la pena su atención, es la de Natalia Trzenko de Diario La Nación, que expone: “Gary Winick se esmera por pintar su historia de color rosa. Si bien puede que el objetivo sea poco ambicioso para algunos, uno de los méritos de la película es que lo sostiene a rajatabla, demostrando una coherencia y honestidad con el material con el que cuenta que no muchos films consiguen”.

Netflix: de qué trata la película Cartas a Julieta

La trama de la película de Netflix, revela: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.

Reparto de Cartas a Julieta, película de Netflix

Amanda Seyfried (Sophie)

Christopher Egan (Charlie)

Gael García Bernal (Victor)

Vanessa Redgrave (Claire)

Franco Nero (Lorenzo)

Luisa Ranieri (Isabella)

Marina Massironi (Francesca)

Milena Vukotic (Maria)

Marcia DeBonis (Lorraine)

Luisa De Santis (Angelina)

Lidia Biondi (Donatella)

Giordano Formenti (Viticoltore)

