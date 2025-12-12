El catálogo de series y películas de Netflix contiene títulos muy reconocidos en todo el mundo y no es pura casualidad. Es que la plataforma no para de sumar novedades para todos los gustos y difícilmente no sean aprovechadas por el público.
Netflix: el drama romántico que invita a soñar con una historia fascinante de amor
Esta increíble película que llegó hace poco a Netflix, es una de las mejores producciones para los más románticos
En ese sentido, el pasado 23 de octubre de 2025, Netflix sumó un drama romántico protagonizado por Amanda Seyfried que arrasa por estos días.
Se trata de Cartas a Julieta, una destacada película de 2010 que está dirigida por Gary Winick y es dueña de una historia de comedia romántica que dura 1 hora y 40 minutos.
Esta gran producción que brilla entre todas las series y películas, está respaldada por la crítica, con afirmaciones elogiables como: “Se trata de un placer culpable con más peso en el placer que en lo culpable”.
Otra reseña que describe la película de Netflix y que vale la pena su atención, es la de Natalia Trzenko de Diario La Nación, que expone: “Gary Winick se esmera por pintar su historia de color rosa. Si bien puede que el objetivo sea poco ambicioso para algunos, uno de los méritos de la película es que lo sostiene a rajatabla, demostrando una coherencia y honestidad con el material con el que cuenta que no muchos films consiguen”.
Netflix: tráiler de la película Cartas a Julieta
Netflix: de qué trata la película Cartas a Julieta
La trama de la película de Netflix, revela: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.
Reparto de Cartas a Julieta, película de Netflix
- Amanda Seyfried (Sophie)
- Christopher Egan (Charlie)
- Gael García Bernal (Victor)
- Vanessa Redgrave (Claire)
- Franco Nero (Lorenzo)
- Luisa Ranieri (Isabella)
- Marina Massironi (Francesca)
- Milena Vukotic (Maria)
- Marcia DeBonis (Lorraine)
- Luisa De Santis (Angelina)
- Lidia Biondi (Donatella)
- Giordano Formenti (Viticoltore)
Dónde ver la película Cartas a Julieta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cartas a Julieta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Letters to juliet no está disponible en Netflix
- España: la película Cartas a Julieta no está disponible en Netflix.