Qué lugar ocupa Juan Martín González en el top 100 de los mejores rugbiers del mundo

Juan Martín González, tercera línea de Los Pumas, ocupa un lugar entre los 50 mejores rugbiers del mundo según una publicación del sitio Rugby Pass en la que aparece el Top 100 de la temporada 2025.
El mendocino de 25 años, formado en Marista, llegó este año a los 50 tests con la camiseta de Los Pumas y mantuvo un muy buen nivel en el Saracens inglés que le permitió ocupar el puesto 48 en el ranking.
"A sus 25 años, González se ha convertido sin duda en uno de los mejores Pumas de su generación y en un pilar fundamental de un excelente equipo de los Saracens. Como ala o octavo, su influencia siempre es notable, lo que lo convierte en un jugador confiable", explicó la publicación.
"Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Seven, puede correr el balón con entusiasmo, cubrir muchos metros en defensa y ganar muchos lanzamientos en el line; es el tipo de jugador que siempre está a disposición, ya sea en el quince titular o listo para explotar desde el banco. El entrenador de los Pumas, Felipe Contepomi, sin duda lo cree así, ya que González participó en 12 de los 13 partidos internacionales de 2025, disputando su 50mo. partido internacional en noviembre contra Escocia".
Entre otros aspectos, Rugby Pass señaló que González registró un porcentaje de éxito line del 90,5% en el Rugby Championship de este año.
Los otros argentinos que figuran en el Top 100 de Rugby Pass son Santiago Chocobares (31), Tomás Albornoz (46), Santiago Carreras (50), Juan Cruz Mallía (56), Julián Montoya (73), Marcos Kremer (79) y Pablo Matera (85).
Los 10 mejores del ranking elaborado por un panel de periodistas de todo el mundo serán anunciados este domingo.