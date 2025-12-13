Qué lugar ocupa Juan Martín González en el top 100 de los mejores rugbiers del mundo

"Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Seven, puede correr el balón con entusiasmo, cubrir muchos metros en defensa y ganar muchos lanzamientos en el line; es el tipo de jugador que siempre está a disposición, ya sea en el quince titular o listo para explotar desde el banco. El entrenador de los Pumas, Felipe Contepomi, sin duda lo cree así, ya que González participó en 12 de los 13 partidos internacionales de 2025, disputando su 50mo. partido internacional en noviembre contra Escocia".

Entre otros aspectos, Rugby Pass señaló que González registró un porcentaje de éxito line del 90,5% en el Rugby Championship de este año.

"Juan ha causado una gran impresión dentro y fuera del campo desde su llegada al club tras el Mundial 2023. Se ha integrado al grupo a la perfección y se ha ganado el respeto de todos gracias a la consistencia de sus actuaciones" (Mark McCall, director de rugby de Saracens). "Juan ha causado una gran impresión dentro y fuera del campo desde su llegada al club tras el Mundial 2023. Se ha integrado al grupo a la perfección y se ha ganado el respeto de todos gracias a la consistencia de sus actuaciones" (Mark McCall, director de rugby de Saracens).

Los otros argentinos en el Top 100 de Rugby Pass

Los otros argentinos que figuran en el Top 100 de Rugby Pass son Santiago Chocobares (31), Tomás Albornoz (46), Santiago Carreras (50), Juan Cruz Mallía (56), Julián Montoya (73), Marcos Kremer (79) y Pablo Matera (85).

Los 10 mejores del ranking elaborado por un panel de periodistas de todo el mundo serán anunciados este domingo.