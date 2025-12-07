Los Pumas 7s son finalistas en Ciudad del Cabo: hora y TV de la definición ante Sudáfrica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1997622844147057109&partner=&hide_thread=false ¡A la punta y a cobrar!



Lucho González apareció en soledad por la izquierda y facturó frente a Fiji.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/LV0B8iFTlE — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 7, 2025

Para este encuentro Santiago Gómez Cora dispuso como titulares a Matteo Graziano, Álvarez y Vera Feld; Pedro De Haro, Mare, González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado.

El Circuito Mundial de seven 2025/26

Tras la primera etapa, Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.

En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.

Nuevo formato para el seven

El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.

Lo que viene en la temporada regular

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship