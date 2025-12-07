Los Pumas 7s son finalistas en Ciudad del Cabo: hora y TV de la definición ante Sudáfrica

Una semana después de haber sido últimos en Dubai, Los Pumas 7s son finalistas del Seven de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, por la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26.
El seleccionado nacional batió por 29 a 21 a Fiji y se metió en la definición en la que enfrentará a los locales desde las 11.43 hora argentina, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
En un gran encuentro, Los Pumas 7s se impusieron a los isleños con dos tries del capitán Santiago Mare, otros dos de Santiago Álvarez y uno de Luciano González (la figura), sumados a una conversión de Santiago Vera Feld y otra del propio Toto Mare.
Para este encuentro Santiago Gómez Cora dispuso como titulares a Matteo Graziano, Álvarez y Vera Feld; Pedro De Haro, Mare, González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado.
Tras la primera etapa, Nueva Zelanda lidera las posiciones del SVNS 2025/26 con 20 puntos, lo siguen Australia 18, Fiji 16 y Francia 14, mientras que Argentina está octava con 6 unidades.
En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.
El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.
Lo que viene en la temporada regular
SVNS World Championship