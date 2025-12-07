Los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Ciudad del Cabo

Lucho González, de notable actuación, abrió el marcador con su octavo try en el torneo y Santi Vera Feld agregó la conversión, pero la rápida respuesta de los Blitzboks fue letal para empatar el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1997681185556685171&partner=&hide_thread=false ¡Tomá y hacelo!



Conexión González-Moneta para el try de #LosPumas7s.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/R5GDUXZvcK — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 7, 2025

Sin embargo, de salida González cortó y le sirvió el try a Moneta para que la primera mitad termine 14 a 7 favor del equipo argentino.

En el estadio de Green Point, construido para el Mundial 2010 de fútbol, Los Pumas 7s estiraron la ventaja con un try extraordinario de Moneta, pero los locales descontaron y el marcador quedó 19-14 con más de 4' por delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1997682545849155832&partner=&hide_thread=false ¡HACÉ LO QUE QUIERAS MARCOS!



Moneta y un unipersonal para dejar a los sudafricanos desparramados.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#DisneyPlus pic.twitter.com/qlwoyLd7AJ — ScrumRugby (@ScrumESPN) December 7, 2025

El final fue muy cerrado. Los sudafricanos pasaron al frente por primera vez en el partido faltando solo una pelota y pese a que se equivocaron en la salida pudieron conservar la diferencia y quedarse con el título.

El camino de Los Pumas 7s a la final

El seleccionado nacional había ganado su grupo en Ciudad del Cabo tras vencer a Australia 36 a 0 y a Francia 24 a 19, además de perder con España 31 a 26.

Ya en semifinales, este domingo, el triunfo fue ante Fiji por 29 a 21.

El Circuito Mundial de seven 2025/26

Tras la segunda etapa, Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda lideran las posiciones del SVNS 2025/26 con 32 puntos, lo siguen Francia con 28, Australia 26, Argentina 24, Gran Bretaña 18 y España 16.

En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.

Nuevo formato para el seven

El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.

Lo que viene en la temporada regular

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship