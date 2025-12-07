Los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Ciudad del Cabo

Una semana después de haber sido últimos en Dubai, Los Pumas 7s fueron subcampeones del Seven de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, por la segunda etapa del Circuito Mundial 2025/26.
El seleccionado nacional cayó en la definición ante los locales por 21 a 19 dejando una muy buena imagen.
Para este encuentro decisivo Santiago Gómez Cora dispuso como titulares a Matteo Graziano, Santiago Álvarez y Santiago Vera Feld; Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santino Zangara, Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Sebastián Dubuc y Valentín Maldonado.
Lucho González, de notable actuación, abrió el marcador con su octavo try en el torneo y Santi Vera Feld agregó la conversión, pero la rápida respuesta de los Blitzboks fue letal para empatar el encuentro.
Sin embargo, de salida González cortó y le sirvió el try a Moneta para que la primera mitad termine 14 a 7 favor del equipo argentino.
En el estadio de Green Point, construido para el Mundial 2010 de fútbol, Los Pumas 7s estiraron la ventaja con un try extraordinario de Moneta, pero los locales descontaron y el marcador quedó 19-14 con más de 4' por delante.
El final fue muy cerrado. Los sudafricanos pasaron al frente por primera vez en el partido faltando solo una pelota y pese a que se equivocaron en la salida pudieron conservar la diferencia y quedarse con el título.
El seleccionado nacional había ganado su grupo en Ciudad del Cabo tras vencer a Australia 36 a 0 y a Francia 24 a 19, además de perder con España 31 a 26.
Ya en semifinales, este domingo, el triunfo fue ante Fiji por 29 a 21.
Tras la segunda etapa, Sudáfrica, Fiji y Nueva Zelanda lideran las posiciones del SVNS 2025/26 con 32 puntos, lo siguen Francia con 28, Australia 26, Argentina 24, Gran Bretaña 18 y España 16.
En una temporada de recambio y renovación, Los Pumas 7s tuvieron 5 debutantes en Dubai y sumaron un sexto en esta segunda etapa con la convocatoria del rosarino De Haro, remplazante del lesionado Joaquín Pellandini.
El Circuito Mundial o SVNS 2025/26 está conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participan 8 seleccionados y luego se disputarán otros 3 certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se suman otros 4 provenientes del SVNS 2.
Lo que viene en la temporada regular
SVNS World Championship