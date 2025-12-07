Es así que desde el 26 al 30 de enero de 2026 se llevará adelante una prueba que se extenderá durante cinco días donde las escuderías tienen la oportunidad de verificar que el auto y los sistemas funcionan como se espera y de resolver cualquier problema para que no interfiera con las pruebas de pretemporada. Estas actividades serán privadas y ni los hinchas ni la prensa tendrá acceso.

Luego, desde el 11 al 13 de febrero la Fórmula 1 viajará a Sakhir porque en el circuito Internacional de Bahréin se realizará la segunda tanda de entrenamientos; en esta oportunidad habrá público además de transmisión para la televisión.

Franco Colapinto Franco Colapinto tendrá la oportunidad de brillar en 2026.

La fecha en que Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1

La temporada de carreras de la Fórmula 1 comenzará en el Gran Premio de Australia y se llevará adelante entre el 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, Melbourne.

En el último tiempo la primera carrera se hacía en Medio Oriente, pero la organización de la Máxima decidió que el calendario vuelva a comenzar en Australia.

Las carreras de Franco Colapinto en el 2026