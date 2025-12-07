Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Un nuevo desafío

La fecha en que Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó su temporada en el último puesto en Abu Dhabi y ya comenzó a pensar en el 2026 donde continuará como piloto titular de Alpine

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto comenzará a prepararse para una nueva temporada.

La temporada de la Fórmula 1 llegó a su final y ahora comienza la cuenta regresiva para que Franco Colapinto regrese a competir en el monoplaza de Alpine con la buena noticia que el cambio de reglamentación puede llegar a ubicar a la escudería francesa en una mejor posición.

Ahora comienza el período de pruebas donde los diferentes equipos buscarán poner sus coches a punto para comenzar la temporada 2026 de la mejor manera y donde Colapinto por primera vez será parte de la pretemporada, lo que puede ayudar a un mejor entendimiento con el monoplaza.

franco colapinto abu dhabi
El monoplaza de Franco Colapinto no volver&aacute; para el 2026.

El calendario de pruebas para Franco Colapinto

En la temporada 2026 habrá un incremento significativo en cuanto a las pruebas que podrán realizar las escuderías ya que hasta 2025 solo contaban con una sola semana de pruebas, pero ahora tendrán tres sesiones de pruebas que se realizarán en España y Baheréin, aunque una de ellas será privada.

Es así que desde el 26 al 30 de enero de 2026 se llevará adelante una prueba que se extenderá durante cinco días donde las escuderías tienen la oportunidad de verificar que el auto y los sistemas funcionan como se espera y de resolver cualquier problema para que no interfiera con las pruebas de pretemporada. Estas actividades serán privadas y ni los hinchas ni la prensa tendrá acceso.

Luego, desde el 11 al 13 de febrero la Fórmula 1 viajará a Sakhir porque en el circuito Internacional de Bahréin se realizará la segunda tanda de entrenamientos; en esta oportunidad habrá público además de transmisión para la televisión.

Franco Colapinto
Franco Colapinto tendr&aacute; la oportunidad de brillar en 2026.

La fecha en que Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1

La temporada de carreras de la Fórmula 1 comenzará en el Gran Premio de Australia y se llevará adelante entre el 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, Melbourne.

En el último tiempo la primera carrera se hacía en Medio Oriente, pero la organización de la Máxima decidió que el calendario vuelva a comenzar en Australia.

Las carreras de Franco Colapinto en el 2026

  • 1. GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne).
  • 2. GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái).
  • 3. GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka).
  • 4. GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir).
  • 5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah).
  • 6. GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens).
  • 7. GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal).
  • 8. GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo).
  • 9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló).
  • 10. GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg).
  • 11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone).
  • 12. GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps).
  • 13. GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest).
  • 14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort).
  • 15. GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza).
  • 16. GP de España (Madrid): 11-13 de septiembre (Madrid).
  • 17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú).
  • 18. GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay).
  • 19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin).
  • 20. GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez).
  • 21. GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos).
  • 22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip).
  • 23. GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail).
  • 24. GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina).

