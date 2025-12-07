La temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin yFranco Colapinto respira aliviado ya que dejó atrás un año malo a nivel competitivo (no sumó puntos con el monoplaza de Alpine), pero positivo a nivel personal porque dio batalla con un coche sumamente inferior al resto; además, logró quedar como piloto titular para el 2026.
Sin embargo, en el último compromiso del año realizado en Abu Dhabi el piloto argentino volvió a quedar último y su compañero de equipo (Pierre Gasly) quedó en la penúltima posición dejando en evidencia que la escudería francesa es el peor equipo de la temporada.
Qué dijo Franco Colapinto después del GP de Abu Dhabi
Franco Colapinto habló con los medios masivos de comunicación una vez que cruzó la meta del circuito de Yas Marina y realizó un análisis de la competencia y de la temporada: "Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos".
"Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor", manifestó el piloto argentino luego de llegar en la última posición en el Gran Premio de Abu Dhabi.
El año que viene la temporada de la Fórmula 1 será muy diferente ya que habrá un cambio en el reglamento que puede llegar a beneficiar a la escudería francesa, además Franco Colapinto realizará su primera pretemporada como piloto titular.
Es por eso que mira al 2026 mientras se alivia del año que terminó: "Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año".
El balance que hace Franco Colapinto sobre este año:
| “Un equipo que no se rindió, a pesar de los resultados malos que tuvimos.”
El nacido en Pilar adelantó que estará en Argentina antes de prepararse para la temporada que viene: "Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso".
Para finalizar, expresó palabras de esperanza con el objetivo de que Alpine pueda brindarle un monoplaza a la altura de las circunstancias: "Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año".