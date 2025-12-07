Qué dijo Franco Colapinto después del GP de Abu Dhabi

"Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor", manifestó el piloto argentino luego de llegar en la última posición en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El año que viene la temporada de la Fórmula 1 será muy diferente ya que habrá un cambio en el reglamento que puede llegar a beneficiar a la escudería francesa, además Franco Colapinto realizará su primera pretemporada como piloto titular.

Es por eso que mira al 2026 mientras se alivia del año que terminó: "Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año".

El nacido en Pilar adelantó que estará en Argentina antes de prepararse para la temporada que viene: "Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso".

Alpine Alpine, con Franco Colapinto como piloto titular, tendrá revancha en el 2026.

Para finalizar, expresó palabras de esperanza con el objetivo de que Alpine pueda brindarle un monoplaza a la altura de las circunstancias: "Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año".