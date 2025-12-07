F1: Franco Colapinto salió último en el GP de Abu Dhabi donde ganó Verstappen

Sin embargo, para el argentino lo más importante fue formar parte de la parrilla en el cierre de la temporada, porque comenzó el Mundial como reserva.

Fueron seis Grandes Premios los que vivió desde afuera, hasta que Flavio Briatore decidió ponerlo como titular en lugar de Jack Doohan desde el GP de Emilia-Romagna. Una vez en pista, el piloto argentino no logró sentirse cómodo casi nunca en la temporada con el auto y en Yas Marina, competencia que cerró el torneo, volvió a navegar por el fondo y fue 20º.

Franco Colapinto se ilusiona de cara al 2026

Colapinto, que fue anunciado oficialmente en San Pablo como titular del team de Enstone para 2026, se ilusiona con el nuevo auto. Las pruebas en el simulador le dan esperanzas y espera poder dar pelea por los puntos a partir del GP de Australia que abrirá la 77ª temporada.