F1: Franco Colapinto salió último en el GP de Abu Dhabi donde ganó Verstappen

Franco Colapinto terminó en el último puesto del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, en la última carrera del año que ganó Max Verstappen.
Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.
Franco Colapinto terminó mal el 2025, pero ya no volverá a padecer el débil A525 de Alpine.
Sin embargo, para el argentino lo más importante fue formar parte de la parrilla en el cierre de la temporada, porque comenzó el Mundial como reserva.
Fueron seis Grandes Premios los que vivió desde afuera, hasta que Flavio Briatore decidió ponerlo como titular en lugar de Jack Doohan desde el GP de Emilia-Romagna. Una vez en pista, el piloto argentino no logró sentirse cómodo casi nunca en la temporada con el auto y en Yas Marina, competencia que cerró el torneo, volvió a navegar por el fondo y fue 20º.
Colapinto, que fue anunciado oficialmente en San Pablo como titular del team de Enstone para 2026, se ilusiona con el nuevo auto. Las pruebas en el simulador le dan esperanzas y espera poder dar pelea por los puntos a partir del GP de Australia que abrirá la 77ª temporada.