Franco Colapinto no pudo repetir su actuación y terminó penúltimo en las prácticas libres 2 de Abu Dhabi

colapinto abu dhabi 1 Franco Colapinto en el imponente circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

Max Verstappen, quien lucha por el campeonato de pilotos con Oscar Piastri y Lando Norris, logró posicionarse primero cuando cambió por el compuesto blando promediando la media hora de ensayo. La pista fue evolucionando, conforme transcurrió la práctica, gracias a la disminución de la temperatura en el asfalto y la posibilidad de las monoplazas de tener mayor grip.

Pese a que Franco Colapinto y Pierre Gasly cambiaron el compuesto de neumáticos a blando (habían comenzado con duro y medio respectivamente), no lograron bajar las marcas y se mantuvieron en el fondo de la tabla, en los puestos 19 y 20 respectivamente. Posteriormente, toda la grilla de pilotos modificó sus gomas a este compuesto Soft y los tiempos de todos los autos bajaron pensando en la clasificación de este sábado.

Lando Norris, primero en el campeonato de pilotos, aceleró sobre el final y se ubicó como líder plantando su bandera de candidato por sobre Verstappen, segundo en los registros de tiempo en esta práctica 2. El conductor de McLaren registró un tiempo de 1:23.083 y se quedó con el primer puesto de la segunda tanda de ensayos.

grilla practica 2

Oscar Piastri, su compañero de McLaren que también lucha por el campeonato, terminó en el puesto 11 luego de efectuar varios giros en su primera práctica en Abu Dhabi (en las libres 1 fue reemplazado por el novato Pato O'Ward).

Completaron el podio de los más rápidos de la práctica Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes). Olver Bearman se metió en el cuarto lugar con su Haas, y lo sucedieron los Sauber con Hulkenberg y Bortoletto, con buenos rendimientos al igual que en la tanda 1 de libres. Hadjar (Racing Bulls), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Kimi Antonelli (Mercedes) completaron los primeros diez lugares.

Cómo continúa el Gran Premio de Abu Dhabi

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10