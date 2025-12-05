Elecciones en Godoy Cruz: Adrián Sajú presentó de su propuesta en Radio Nihuil

Adrián Sajú, uno de los candidatos para las elecciones de Godoy Cruz que se realizarán el próximo sábado 13 de diciembre, estuvo Ovación 90 por Radio Nihuil donde presentó su propuesta.
Junto al candidato a vicepresidente Pablo Guaycochea, Sajú encabeza la lista denominada Primero Godoy Cruz para las elecciones que definirán quien conducirá los destinos del Tomba.
"Me presenté en el 2021 y ahora vamos por la revancha, estamos con un equipo divino de gente realmente capacitada. Tiene sangre nueva con otra mentalidad, estamos muy bien preparados", dijo el dirigente.
"Desde chico soy socio del club, he tenido distintas actividades, con el vínculo que tengo con el deporte que es el tenis me alejé un poco. Tengo muchos amigos en el club, siempre he estado dando una mano, sentí que en este momento era importante estar", asumió antes de revelar: "Me pidieron que me uniera a las dos listas y no lo hicimos. Me mantuve en mi postura y queremos un club abierto para los socios".
"El primer objetivo que tenemos es que Godoy Cruz vuelva lo antes posible a Primera División", afirmó Sajú antes de expresar: "A Godoy Cruz le va hacer bien un cambio, nosotros estamos capacitados para conducir al club, queremos mayor participación de los socios".
Pensando en las elecciones del 13, señaló: "Nosotros tenemos confianza en lo que le puede aportar cada persona de esta lista al proyecto, tenemos gente muy trabajadora. Lo mejor para Godoy Cruz es que podamos participar y dar pelea en las elecciones. Hace 25 años que está la misma gente".
"Pensamos que vamos a ganar. El club merece un cambio, no por el descenso, por el pensamiento. Hay que abrirlo, escuchar al socio y al hincha", afirmo Sajú además de aclarar: "No tenemos vinculaciones con la política solo nos interesa el club, los colores y el escudo, lo demás ni preguntamos".
Por último, con optimismo, expresó: "Pensamos que vamos a ganar. El club merece un cambio, no por el descenso sino por el pensamiento. Hay que abrirlo, escuchar al socio y al hincha".