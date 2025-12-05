Elecciones en Godoy Cruz: Adrián Sajú presentó de su propuesta en Radio Nihuil

"Desde chico soy socio del club, he tenido distintas actividades, con el vínculo que tengo con el deporte que es el tenis me alejé un poco. Tengo muchos amigos en el club, siempre he estado dando una mano, sentí que en este momento era importante estar", asumió antes de revelar: "Me pidieron que me uniera a las dos listas y no lo hicimos. Me mantuve en mi postura y queremos un club abierto para los socios".

"Dentro de la poca comunicación que hay, tenemos gente trabajando en la planificación del fútbol profesional, me parece que Omar Asad y David Ramírez que es un referente me parece que merecen ser escuchados. Si el 14 de diciembre nos toca estar evaluaremos la decisión, pero nos gustaría que estén". "Dentro de la poca comunicación que hay, tenemos gente trabajando en la planificación del fútbol profesional, me parece que Omar Asad y David Ramírez que es un referente me parece que merecen ser escuchados. Si el 14 de diciembre nos toca estar evaluaremos la decisión, pero nos gustaría que estén".

"El primer objetivo que tenemos es que Godoy Cruz vuelva lo antes posible a Primera División", afirmó Sajú antes de expresar: "A Godoy Cruz le va hacer bien un cambio, nosotros estamos capacitados para conducir al club, queremos mayor participación de los socios".

Pensando en las elecciones del 13, señaló: "Nosotros tenemos confianza en lo que le puede aportar cada persona de esta lista al proyecto, tenemos gente muy trabajadora. Lo mejor para Godoy Cruz es que podamos participar y dar pelea en las elecciones. Hace 25 años que está la misma gente".

"Pensamos que vamos a ganar. El club merece un cambio, no por el descenso, por el pensamiento. Hay que abrirlo, escuchar al socio y al hincha", afirmo Sajú además de aclarar: "No tenemos vinculaciones con la política solo nos interesa el club, los colores y el escudo, lo demás ni preguntamos".

Por último, con optimismo, expresó: "Pensamos que vamos a ganar. El club merece un cambio, no por el descenso sino por el pensamiento. Hay que abrirlo, escuchar al socio y al hincha".

"Me parece una falta de respeto que no le hayan comunicado al cuerpo técnico de Asad si sigue o no. Tenemos que planificar un equipo que va participar en la segunda categoría del fútbol argentino. Es otro tipo de juego y tenemos que estar preparados". "Me parece una falta de respeto que no le hayan comunicado al cuerpo técnico de Asad si sigue o no. Tenemos que planificar un equipo que va participar en la segunda categoría del fútbol argentino. Es otro tipo de juego y tenemos que estar preparados".

La entrevista completa de Adrián Sajú y Pablo Guaycochea en Radio Nihuil

nota ovacion godoy cruz 0412

La lista de Primero Godoy Cruz