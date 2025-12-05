Lionel Scaloni entró con la Copa del Mundo y recordó la final de Qatar 2022

El oriundo de Pujato se subió al escenario, donde minutos antes habían estado Gianni Infantino y Donald Trump, con la Copa del Mundo en sus manos. Con guantes blancos y un traje acorde a la situación, el entrenador se vistió acorde a la circunstancia.

scaloni 2 Lionel Scaloni subió al escenario con la Copa del Mundo.

Con una sonrisa de oreja a oreja, y la timidez que lo caracteriza en este tipo de situaciones, Lionel Scaloni tuvo un cruce de palabras con Heidi Klum, una de las presentadoras del evento.