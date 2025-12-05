Lionel Scaloni entró con la Copa del Mundo y recordó la final de Qatar 2022

Pasadas las 14 de este viernes, comenzó la gala del sorteo del Mundial 2026, el cual será organizado en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. Quien dijo presente, y tuvo un rol clave, fue Lionel Scaloni, el DT de la Selección argentina.
Lionel Scaloni dijo presente en el escenario del sorteo del Mundial. El DT de la Selección argentina ingresó con la Copa del Mundo.
El oriundo de Pujato se subió al escenario, donde minutos antes habían estado Gianni Infantino y Donald Trump, con la Copa del Mundo en sus manos. Con guantes blancos y un traje acorde a la situación, el entrenador se vistió acorde a la circunstancia.
Con una sonrisa de oreja a oreja, y la timidez que lo caracteriza en este tipo de situaciones, Lionel Scaloni tuvo un cruce de palabras con Heidi Klum, una de las presentadoras del evento.
Cuando la alemana de 52 años, modelo, presentadora televisiva, empresaria y actriz, le consultó sobre el recuerdo de la final de Qatar 2022, el director técnico no dudó.
Para comenzar, Lionel Scaloni manifestó: “Una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo a pesar de las dificultades siguió creyendo. Nunca pensamos que podía terminar mal".
"Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente y lo volveremos a intentar”, sentenció el director técnico de la Selección argentina dejando clara cuál será la postura de su equipo en el Mundial 2026.