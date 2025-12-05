Tupungato celebra el Día Internacional de la Montaña con la proyección gratuita de un film mendocino

Este proyecto incluye tramos de la cordillera central: Tupungato, Alto Valle de Tunuyán, Santa Clara, Portillo Argentino, Matancilla, Paramillos de la Laguna del Diamante, Las Aucas, el Sosneado, Valle Hermoso y Valle Noble; motivo por el cual el Municipio tupungatino adhirió a la iniciativa del EMETUR y en 2026 seguirán trabajando en el sector instalando cartelería e infraestructura.

Nueva propuesta de Tupungato: Sendero Autoguiado en Los Cerrillos

En sintonía con la conmemoración, en pocos días el Municipio de Tupungato presentará un Sendero local Autoguiado, ubicado en la zona de Los Cerrillos, sobre la RP 86, dentro del predio donde se encuentra el Cristo Rey. De acuerdo a la información compartida por los guías de montaña responsables de demarcar el Sendero -quienes prestan servicios para la Dirección de Turismo- el recorrido contará con:

Señalética internacional homologada por EMETUR, siguiendo los estándares utilizados en los senderos de gran recorrido de Europa.

Panel informativo para que cualquier visitante pueda realizarlo de manera autónoma y segura.

Un diseño universal de señalización que permitirá que turistas nacionales e internacionales reconozcan fácilmente el circuito.

Esta iniciativa busca potenciar el turismo de naturaleza y promover el disfrute responsable del entorno, aprovechando los valiosos espacios que ofrece la montaña tupungatina.

El Municipio invita a toda la comunidad a ser parte de esta celebración mundial y a descubrir nuevas formas de conectarse con la montaña, su historia y su enorme potencial turístico.