Atención viajeros: Cuba cambia lo que se puede ingresar por el aeropuerto en enero

Para el equipaje que no viaja con el pasajero, el límite es de hasta 500 dólares estadounidenses o 50 kilogramos, y está libre de aranceles. En el caso de los envíos que llegan por aire, mar o correo, la exención aplica hasta 200 dólares o 20 kilogramos.

Cada envío está exento de gravamen en sus primeros 30 dólares o 3 kilogramos, y después de ese tope, se cobra el 30 por ciento de impuesto sobre el exceso. Es una de las normativas más importantes de este cambio.

La resolución actual indica que, para recibir el beneficio arancelario, los artículos deben presentarse en paquetes separados del equipaje personal, tanto si el equipaje viaja con la persona como si no. Este requisito es indispensable para quienes viajan a Cuba y quieren aprovechar la normativa actual antes de enero.

¿Qué pasa con los medicamentos en Cuba?

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Resolución 202/2025, mantiene suspendida la restricción de diez kilogramos para la importación de medicamentos. Esto permite que la gente pueda entrar cantidades superiores sin que se consideren con carácter comercial, aplicándose tanto al equipaje que acompaña al viajero como a los envíos que llegan al aeropuerto.

La normativa incluye una lista bastante larga de productos autorizados que ingresan a Cuba sin límite de peso, siempre y cuando su clasificación se mantenga como "no comercial". Aquí se incluye: guantes, mascarillas, jeringuillas, agujas, sondas de diferentes tipos, oxímetros, estetoscopios, pañales desechables, profilácticos, protectores faciales, termómetros, y otros artículos médicos.

Varadero Cuba (1).jpg Hay que saber qué podemos ingresar a Cuba si queremos disfrutar de sus playas.

También se autorizan sin límite de peso los materiales para prótesis dentales, brackets e insumos de ortodoncia, lentes graduados, lentes de contacto, aparatos auditivos y sus accesorios. Se suman a la lista andadores, bastones, sillas sanitarias, sillas de ruedas, órtesis, fajas, camillas y cojines antiescaras.

En cuanto a los equipos médicos que se usan en casa, como nebulizadores, electroestimuladores, aspiradoras portátiles, concentradores de oxígeno y dispositivos para la apnea del sueño, también están autorizados. Son beneficios pensados para las familias que buscan un cambio en su calidad de vida.

Las plantas eléctricas y la tabla de valoración de envíos

Otra resolución, la 287/2025, también aparece en la Gaceta, extendiendo la autorización para importar plantas eléctricas de más de 900 vatios mediante envíos, incluso superando los valores permitidos de forma habitual. Esta medida se tomó por la situación energética que vive el país y se mantiene activa en este período excepcional, hasta antes de que llegue enero.

La Aduana General de la República, mediante su Resolución 403/2025, confirma que la tabla tradicional de valoración para alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos (la Resolución 176/2022) continúa suspendida. Es una forma de ayudar a la gente.

En su lugar, se aplica una tabla mucho más sencilla: 1 kilogramo equivale a 10 dólares. La exención de aranceles se aplica hasta 3 kilogramos. El peso que exceda ese límite se grava de acuerdo a los tramos establecidos en una tabla más detallada, que llega hasta los 50 kilogramos y está incluida en el Anexo de la propia resolución. Este cambio se aplica solo a los envíos que no son comerciales y están destinados a personas naturales, con destino final en el aeropuerto o puertos.