Municipalidad de Tupungato: 30 tupungatinos recibieron sus certificados de los cursos de Inglés y Portugués

Además considerando que Tupungato es un lugar que recibe a turistas de diferentes partes del planeta enfatizando la importancia de conocer otros idiomas para comunicarse con los visitantes extranjeros, el Director Livellara sostuvo, "Entendemos que el inglés y el portugués son herramientas fundamentales para la mano de obra en la parte laboral, de todo lo que significa el turismo en Tupungato, de las bodegas, de los distintos espacios gastronómicos y todo lo que involucra al ecosistema del turismo, esto nos viene a suplir. Queremos seguir apostando a esto, vamos a traer nuevos cursos, vamos a ajustar algunas cosas para que aquellos que trabajan puedan realizarlo en los distintos efectores turísticos que tenemos en el departamento".

Capacitados por la UNCuyo

Lombardosi compartió su palabra sobre el logro alcanzados por los estudiantes,"Creemos que, bueno, los idiomas son fundamentales en la formación de las personas, y esta apuesta que hizo la Municipalidad a estas capacitaciones creo que suman muchísimo a posibilitar a la gente una mejor salida laboral. Hemos tenido una convocatoria bastante interesante para hacer la primera edición de estos cursos, y también celebramos a los profesionales, o docentes vamos a decir en este caso, que han sido también del Departamento de Tupungato. Sí, los docentes fueron especialmente seleccionados para que fueran docentes que vivieran en el área de Tupungato, atendiendo a poder entender las necesidades de la gente que recibe en esta zona, y también docentes que hayan sido adecuadamente capacitados y formados dentro del marco de la Universidad Nacional de Cuyo".

La referente también destacó, "La participación no solo de jóvenes, sino también de adultos, que se animaron a dar ese pasito de, podríamos decir, romper esa barrera, de que no hay edades para aprender, y mucho menos para aprender idiomas, que es algo que nos conecta".