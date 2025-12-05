Un amplio operativo para auxiliar a dos montañistas oriundos de CABA movilizó a la Patrulla de Rescate en la zona de Vallecitos. Los deportistas se habían separado durante el descenso del Cerro El Plata y terminaron desorientados en distintos puntos de la montaña.
Rescataron a dos montañistas perdidos en El Plata tras un operativo terrestre y aéreo de 24 horas
La Patrulla de Rescate asistió a dos andinistas porteños que se desorientaron en El Plata. Hubo equipos en montaña y drones que permitieron localizarlos y bajarlos a salvo
El trabajo coordinado entre varios equipos, sumado al uso de drones para sobrevolar sectores de a los que es difícil acceder, permitió ubicarlos y asistirlos en el descenso sin que la situación pasara a mayores. Ambos fueron encontrados con vida, uno exhausto y el otro con signos de deshidratación.
Cómo ocurrió el extravío y cuándo se contactaron
El operativo arrancó el miércoles por la noche, cuando uno de los integrantes del grupo llegó hasta el refugio San Bernardo y avisó que habían perdido contacto con sus compañeros. Según relató, la visibilidad había sido baja durante gran parte del trayecto y uno de los montañistas no pudo seguir el camino de descenso habitual. En tanto, el tercer montañista logró avanzar hacia una zona llamada "La Hoyada".
Por esta situación, el personal especializado se movilizó rápidamente y a las 00.45 ya estaban en marcha los primeros equipos, manteniendo comunicación intermitente con el montañista extraviado, que se encontraba en la Quebrada de Langostura y sin referencias claras para descender por sus propios medios.
La búsqueda nocturna y las primeras asistencias
Mientras un grupo ascendía hacia la Quebrada para reducir la distancia con el primer hombre, otro equipo avanzaba por separado hacia La Hoyada. La estrategia apuntaba a cubrir al mismo tiempo los dos posibles puntos de encuentro, para que la localización fuese más rápida.
En la mañana del jueves, después de varias horas de desplazamiento en terrenos difíciles, los rescatistas lograron llegar al montañista que había alcanzado La Hoyada. Lo encontraron muy cansado pero en condiciones. Fue acompañado hasta una zona segura mientras continuaba la búsqueda del segundo compañero.
Drones en apoyo y el hallazgo final
La utilización de los drones de la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT) terminó siendo clave. Desde el aire pudieron identificar zonas que desde el suelo eran inaccesibles, lo que facilitó orientar mejor a los rescatistas que seguían a pie.
Ya en la madrugada del viernes llegó la confirmación: lograron hacer contacto con el segundo montañista. Presentaba signos de deshidratación, por lo que recibió asistencia inmediata y fue acompañado durante todo el descenso. Con su llegada a zona segura, el operativo concluyó con éxito y sin heridos graves.