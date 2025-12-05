Rescataron a dos montañistas perdidos en El Plata tras un operativo terrestre y aéreo de 24 horas

Por esta situación, el personal especializado se movilizó rápidamente y a las 00.45 ya estaban en marcha los primeros equipos, manteniendo comunicación intermitente con el montañista extraviado, que se encontraba en la Quebrada de Langostura y sin referencias claras para descender por sus propios medios.

Rescate montañistas cerro El Plata Los rescatistas encontraron a los dos montañistas en buen estado, después de buscarlos durante 24 horas. Gobierno de Mendoza

La búsqueda nocturna y las primeras asistencias

Mientras un grupo ascendía hacia la Quebrada para reducir la distancia con el primer hombre, otro equipo avanzaba por separado hacia La Hoyada. La estrategia apuntaba a cubrir al mismo tiempo los dos posibles puntos de encuentro, para que la localización fuese más rápida.

En la mañana del jueves, después de varias horas de desplazamiento en terrenos difíciles, los rescatistas lograron llegar al montañista que había alcanzado La Hoyada. Lo encontraron muy cansado pero en condiciones. Fue acompañado hasta una zona segura mientras continuaba la búsqueda del segundo compañero.

Drones en apoyo y el hallazgo final

La utilización de los drones de la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT) terminó siendo clave. Desde el aire pudieron identificar zonas que desde el suelo eran inaccesibles, lo que facilitó orientar mejor a los rescatistas que seguían a pie.

Ya en la madrugada del viernes llegó la confirmación: lograron hacer contacto con el segundo montañista. Presentaba signos de deshidratación, por lo que recibió asistencia inmediata y fue acompañado durante todo el descenso. Con su llegada a zona segura, el operativo concluyó con éxito y sin heridos graves.