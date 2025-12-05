Ni bicarbonato, ni veneno: cómo eliminar las hormigas rojas de tu casa con harina

Las hormigas rojas son una molestia constante en los días de calor. Hacen hormigueros en los jardines y suelen ingresar a las viviendas, con el riesgo que representan para todas las personas, especialmente para los más pequeños y pequeñas.
Si bien, el método más común para eliminar las hormigas es usando algún insecticida, estos, a veces, no son suficientes para eliminar esta plaga que puede hacer que una persona termine con muchas picaduras o que los alimentos se deban arrojar a la basura.
Sin embargo, hay otras formas de eliminar las hormigas y que no implican el uso de elementos tóxicos, sino que alcanza con un producto que suele estar en todas las casas: harina.
El truco para eliminar las hormigas con harina
Así como las abuelas les solían arrojar agua hirviendo a las hormigas y a sus hormigueros, también hay otras maneras de eliminar a estos insectos tan molestos y venenosos.
Uno de los trucos más efectivos consiste en usar harina. No solo funciona, sino que se trata de un remedio casero de bajo costo y muy fácil de implementar.
Este truco para eliminar las hormigas consiste en buscar los senderos que estas transitan cuando ingresan a la casa y espolvorearlos con harina. También se puede hacer cerca de los hormigueros.
Al arrojar harina, las hormigas se sienten atraídas y la consumen o la transportan a su nido para alimentar al resto de la colonia. Sin embargo, esto es mortal para ellas, ya que se cree que no pueden digerir la harina y que, incluso, esta absorbe la humedad, lo que también perjudica a las hormigas.
Este no es el único truco casero que existe para eliminar las hormigas, ya que también se puede usar bicarbonato de sodio, vinagre blanco o jugo de limón, pero el remedio casero con harina es uno de los más efectivos.