Cómo ahuyentar a las hormigas del jardín utilizando un chorro de Coca Cola: trampa casera efectiva

Las hormigas son atraídas por el azúcar de la bebida, la consumen y la llevan de vuelta a su colonia. Una vez dentro, la levadura fermenta en sus estómagos (o en el nido), produciendo gases que las matan. El paso a paso que debes seguir es el que se muestra a continuación:

Vierte una pequeña cantidad de Coca-Cola en el recipiente bajo. Añade una cucharada de levadura en polvo y mezcla bien. Coloca el recipiente en el camino de las hormigas o cerca del hormiguero.

La Coca Cola puede ser efectiva para eliminar a las hormigas del jardín.

Con esta trampa casera, podrás eliminar a las hormigas de tu jardín. Solo debes seguir los pasos indicados y esperar que la mezcla de Coca Cola y levadura haga su efecto.

Los riesgos de la presencia de hormigas en el jardín

Los principales riesgos de tener hormigas en el jardín incluyen el daño a las plantas, ya que algunas especies pueden cortarlas o alimentarse de ellas, y la propagación de enfermedades al transportar patógenos que contaminan a las hierbas y, en algunos casos, pueden ser dañinas para los humanos.

Desde el jardín, la plaga de hormigas puede ingresar a tu casa, siendo aún más riesgosa para los humanos. En este contexto, también existe el riesgo de que infecten tus alimentos.