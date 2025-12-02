Cómo ahuyentar a las hormigas del jardín utilizando un chorro de Coca Cola: trampa casera efectiva

Las hormigas son una de las plagas más comunes en el jardín de casa y son muchos los elementos caseros que puedes utilizar para ahuyentarlas de manera efectiva. En este sentido, uno de ellos es una popular gaseosa que funcionará como sebo atrayente, siempre que se integre en una trampa casera.
Se trata de la Coca Cola, la cual atrae a las hormigas y otras plagas por su alto contenido en azúcar. Como si fuera poco, su acidez y su gas puede ser efectivo para eliminar a ciertos insectos.
Cómo ahuyentar a las hormigas del jardín utilizando Coca Cola
Como se dijo antes, la Coca Cola funcionará como cebo atrayente, mientras que el elemento casero que matará a las hormigas será la levadura.
Las hormigas son atraídas por el azúcar de la bebida, la consumen y la llevan de vuelta a su colonia. Una vez dentro, la levadura fermenta en sus estómagos (o en el nido), produciendo gases que las matan. El paso a paso que debes seguir es el que se muestra a continuación:
- Vierte una pequeña cantidad de Coca-Cola en el recipiente bajo.
- Añade una cucharada de levadura en polvo y mezcla bien.
- Coloca el recipiente en el camino de las hormigas o cerca del hormiguero.
Con esta trampa casera, podrás eliminar a las hormigas de tu jardín. Solo debes seguir los pasos indicados y esperar que la mezcla de Coca Cola y levadura haga su efecto.
Los riesgos de la presencia de hormigas en el jardín
Los principales riesgos de tener hormigas en el jardín incluyen el daño a las plantas, ya que algunas especies pueden cortarlas o alimentarse de ellas, y la propagación de enfermedades al transportar patógenos que contaminan a las hierbas y, en algunos casos, pueden ser dañinas para los humanos.
Desde el jardín, la plaga de hormigas puede ingresar a tu casa, siendo aún más riesgosa para los humanos. En este contexto, también existe el riesgo de que infecten tus alimentos.