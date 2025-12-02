Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 2 de diciembre de 2025.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 2 de diciembre.

A la cabeza: 4929

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 4929

2: 6848

3: 4787

4: 8336

5: 4807

6: 1946

7: 3850

8: 4787

9: 3906

10: 4435

11: 4838

12: 5544

13: 6369

14: 3417

15: 9881

16: 4679

17: 6762

18: 8575

19: 1442

20: 2519

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: