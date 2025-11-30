Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 29 de noviembre de 2025.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 29 de noviembre.

A la cabeza: 0596

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 0596

2: 1363

3: 8847

4: 5402

5: 2461

6: 0223

7: 7400

8: 5829

9: 0376

10: 5089

11: 8442

12: 0048

13: 8396

14: 1813

15: 9474

16: 6726

17: 7905

18: 5112

19: 3382

20: 3678

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: