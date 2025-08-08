La Universidad Nacional de Cuyo reafirma su compromiso con la sociedad y con la educación pública

Como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrollamos cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, transferencia tecnológica, vinculación con el medio y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural.

Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles.