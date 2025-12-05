Franco Colapinto, furioso, luego de la FP2 en Abu Dhabi: "No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"

El argentino se mostró disgustado con el cambio de rendimiento entre una práctica y la otra. En la primera jornada de ensayos, Colapinto alcanzó un sólido décimo lugar con un buen ritmo de tiempo (quedó a tres décimas del líder Lando Norris). Sin embargo, durante la segunda etapa de entrenamientos, el pilarense giró con marcas similares pero nunca pudo bajar sus registros de tiempo como sí lo hizo el resto de los pilotos.

Al brindar su perspectiva, Colapinto explicó a ESPN: "Hay cosas que son díficiles de entender. En FP1 estábamos a tres décimas de la punta y en FP2, hice el mismo tiempo incluso una décima más rápido, y no sumamos. Hay que intentar entender por qué nosotros estamos tan lejos". En ese sentido el argentino fue categórico y tiró una explosiva frase: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto".