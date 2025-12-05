Franco Colapinto, furioso, luego de la FP2 en Abu Dhabi: "No entiendo cómo los otros mejoran y nosotros empeoramos tanto"

Franco Colapinto habló luego de la segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Abu Dhabi y analizó los ensayos a bordo del A525 que tendrá este fin de semana su última presentación del año en la Fórmula 1.
Franco Colapinto habló luego de la segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Abu Dhabi y analizó los ensayos a bordo del A525 que tendrá este fin de semana su última presentación del año en la Fórmula 1.
El argentino se mostró disgustado con el cambio de rendimiento entre una práctica y la otra. En la primera jornada de ensayos, Colapinto alcanzó un sólido décimo lugar con un buen ritmo de tiempo (quedó a tres décimas del líder Lando Norris). Sin embargo, durante la segunda etapa de entrenamientos, el pilarense giró con marcas similares pero nunca pudo bajar sus registros de tiempo como sí lo hizo el resto de los pilotos.
Al brindar su perspectiva, Colapinto explicó a ESPN: "Hay cosas que son díficiles de entender. En FP1 estábamos a tres décimas de la punta y en FP2, hice el mismo tiempo incluso una décima más rápido, y no sumamos. Hay que intentar entender por qué nosotros estamos tan lejos". En ese sentido el argentino fue categórico y tiró una explosiva frase: "No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto".
El Gran Premio de Abu Dhabi continuará este sábado con la tercera tanda de prácticas libres y luego con la clasificación a la última carrera de año. Este viernes, Lando Norris mostró solidez en su actuación y demostró que es firme candidato al título al liderar las dos primeras jornadas de ensayos. Max Verstappen también estuvo cerca del británico, pero no así Oscar Piastri -compañero de Norris en McLaren- que no registró buenos tiempos y deberá mejorar si quiere quedarse con el campeonato de pilotos para el que solo puede obtener un primero o segundo puesto dada la cantidad de puntos que posee (está en el tercer lugar por debajo de Lando y Max).