Inicio Ovación Hockey sobre césped Los Leoncitos
Hockey sobre césped

Los Leoncitos, con un mendocino, son semifinalistas del Mundial de Hockey Junior que se juega en India

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, vencieron a Países Bajos y avanzaron a las semifinales del Mundial de Hockey sobre césped Sub 21 que se juega en India.

Por UNO
Argentina está en semifinales.

Argentina está en semifinales.

Los Leoncitos, con el mendocino Lautaro Martínez, vencieron a Países Bajos y avanzaron a las semifinales del Mundial de Hockey sobre césped Sub 21 que se juega en India.

En Chennai, el seleccionado nacional batió por la mínima diferencia a los neerlandeses, siempre favoritos, con un gol marcado por Tomás Ruiz en el último cuarto del encuentro.

leoncitos
Los Leoncitos vencieron a uno de los favoritos en el Mundial de Hockey sobre c&eacute;sped Sub 21.

Los Leoncitos vencieron a uno de los favoritos en el Mundial de Hockey sobre césped Sub 21.

El camino de Los Leoncitos en el Mundial ha sido impecable ya que en la fase de grupos vencieron a Japón (4-1), empataron con Nueva Zelanda (3-3) y superaron a China (3-1), ahora le ganaron a Países Bajos y este domingo jugarán por un lugar en la final frente a España que le ganó 4 a 3 a los neocelandeses.

En la otra semifinal estará Alemania, vencedor de Francia en los penales australianos (3-1) tras haber igualado 2 a 2, ante el ganador entre India y Bélgica.

Embed - Int Hockey Federation on Instagram: "Celebrations begin in Argentinian camp! #Risingstars Argentina defeat Netherlands 1-0 to face Spain in the semis of the FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 2025. .. ( ) #Hockey"
View this post on Instagram

El Mundial de Hockey sobre césped junior masculino

El Mundial de Hockey que se juega en India es el 14to. del historial y tiene como sedes las ciudades de Chennai y Madurai, en la región de Tamil Nadu.

Argentina fue campeón en 2005 en Rotterdam y en 2021 en Bubaneshwar, además de haber sido finalista en Hobart, en 2001.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas