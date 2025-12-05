Los Leoncitos, con un mendocino, son semifinalistas del Mundial de Hockey Junior que se juega en India

En Chennai, el seleccionado nacional batió por la mínima diferencia a los neerlandeses, siempre favoritos, con un gol marcado por Tomás Ruiz en el último cuarto del encuentro.

leoncitos Los Leoncitos vencieron a uno de los favoritos en el Mundial de Hockey sobre césped Sub 21.

El camino de Los Leoncitos en el Mundial ha sido impecable ya que en la fase de grupos vencieron a Japón (4-1), empataron con Nueva Zelanda (3-3) y superaron a China (3-1), ahora le ganaron a Países Bajos y este domingo jugarán por un lugar en la final frente a España que le ganó 4 a 3 a los neocelandeses.