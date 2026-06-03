El sistema digestivo es clave para la salud, pero diversos factores pueden provocar enfermedades que afectan el funcionamiento de los intestinos y otros órganos. Desde inflamación hasta problemas inmunológicos, muchas condiciones digestivas generan síntomas que alteran la vida diaria. Conocerlas ayuda a detectarlas a tiempo y buscar atención adecuada, según Harvard Health Publishing.
Enfermedades comunes del sistema digestivo: cómo afectan a los intestinos y a tu salud
Reflujo, celiaquía, diverticulitis, EII y más: las enfermedades digestivas más comunes y cómo afectan a los intestinos.
Por qué se alteran los intestinos y el sistema digestivo
El aparato digestivo es complejo y sensible. La alimentación, el estrés, el estilo de vida y, en algunos casos, el sistema inmunitario pueden desencadenar problemas que inflaman, irritan o dañan los tejidos del tracto gastrointestinal. Algunas condiciones son leves y otras requieren seguimiento médico continuo.
1. Reflujo gastroesofágico (ERGE)
El reflujo ocurre cuando el ácido del estómago sube hacia el esófago. Síntomas frecuentes:
- Ardor en el pecho.
- Sabor amargo.
- Tos o irritación de garganta.
- Dificultad para tragar.
Si no se trata, puede dañar la mucosa del esófago.
2. Enfermedad celíaca
Es una reacción inmunológica al gluten que daña las vellosidades del intestino delgado, afectando la absorción de nutrientes. Síntomas comunes:
- Diarrea.
- Hinchazón.
- Dolor abdominal.
- Fatiga.
- Pérdida de peso.
Requiere una dieta estricta sin gluten.
3. Diverticulosis y diverticulitis
En la diverticulosis se forman pequeñas bolsas (divertículos) en el colon. Generalmente no causa síntomas, pero puede generar:
- Cólicos.
- Estreñimiento.
- Hinchazón.
Cuando se inflaman o infectan, aparece la diverticulitis, que puede causar:
- Dolor intenso.
- Fiebre.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Complicaciones como abscesos o perforaciones.
4. Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
Incluye Crohn y colitis ulcerosa, ambas causadas por una respuesta inmunitaria anormal que inflama los intestinos.
Crohn
Puede afectar cualquier parte del tracto digestivo y comprometer capas profundas. Síntomas:
- Dolor abdominal.
- Diarrea con sangre.
- Pérdida de peso.
- Fatiga.
- Llagas anales.
- Dolor articular.
Colitis ulcerosa
Inflama el colon y causa úlceras. Síntomas:
- Diarrea con sangre.
- Urgencia para evacuar.
- Dolor abdominal.
- Fiebre.
- Deshidratación.
5. Síndrome de intestino irritable (SII)
Es un trastorno funcional que provoca episodios de:
- Diarrea o estreñimiento.
- Dolor abdominal.
- Gases.
- Hinchazón.
No causa daño estructural ni aumenta el riesgo de cáncer, pero puede afectar la calidad de vida. Se maneja con cambios alimentarios, manejo del estrés y, en algunos casos, medicación.
6. Cálculos biliares
Son depósitos sólidos que se forman en la vesícula biliar. Síntomas cuando generan obstrucción:
- Dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen.
- Dolor que irradia al hombro.
- Náuseas.
Si se repiten los episodios o hay inflamación, puede requerir cirugía.
Las enfermedades digestivas son frecuentes y afectan directamente a los intestinos y a la salud general. Reconocer síntomas y buscar atención médica temprana es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.
Este contenido es informativo y no reemplaza el consejo médico profesional. Ante síntomas digestivos persistentes, consultá a un especialista.