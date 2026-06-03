Enfermedades comunes del sistema digestivo: cómo afectan a los intestinos y a tu salud

1. Reflujo gastroesofágico (ERGE)

El reflujo ocurre cuando el ácido del estómago sube hacia el esófago. Síntomas frecuentes:

Ardor en el pecho.

Sabor amargo.

Tos o irritación de garganta.

Dificultad para tragar.

Si no se trata, puede dañar la mucosa del esófago.

2. Enfermedad celíaca

Es una reacción inmunológica al gluten que daña las vellosidades del intestino delgado, afectando la absorción de nutrientes. Síntomas comunes:

Diarrea.

Hinchazón.

Dolor abdominal.

Fatiga.

Pérdida de peso.

Requiere una dieta estricta sin gluten.

3. Diverticulosis y diverticulitis

En la diverticulosis se forman pequeñas bolsas (divertículos) en el colon. Generalmente no causa síntomas, pero puede generar:

Cólicos.

Estreñimiento.

Hinchazón.

Cuando se inflaman o infectan, aparece la diverticulitis, que puede causar:

Dolor intenso.

Fiebre.

Náuseas.

Vómitos.

Complicaciones como abscesos o perforaciones.

4. Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)

Incluye Crohn y colitis ulcerosa, ambas causadas por una respuesta inmunitaria anormal que inflama los intestinos.

Crohn

Puede afectar cualquier parte del tracto digestivo y comprometer capas profundas. Síntomas:

Dolor abdominal.

Diarrea con sangre.

Pérdida de peso.

Fatiga.

Llagas anales.

Dolor articular.

Colitis ulcerosa

Inflama el colon y causa úlceras. Síntomas:

Diarrea con sangre.

Urgencia para evacuar.

Dolor abdominal.

Fiebre.

Deshidratación.

5. Síndrome de intestino irritable (SII)

Es un trastorno funcional que provoca episodios de:

Diarrea o estreñimiento.

Dolor abdominal.

Gases.

Hinchazón.

No causa daño estructural ni aumenta el riesgo de cáncer, pero puede afectar la calidad de vida. Se maneja con cambios alimentarios, manejo del estrés y, en algunos casos, medicación.

6. Cálculos biliares

Son depósitos sólidos que se forman en la vesícula biliar. Síntomas cuando generan obstrucción:

Dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen.

Dolor que irradia al hombro.

Náuseas.

Si se repiten los episodios o hay inflamación, puede requerir cirugía.

Intestinos (2).jpg Algunas enfermedades digestivas pueden ser el reflujo, celiaquía, diverticulitis, EII y SII afectan intestinos y salud.

Las enfermedades digestivas son frecuentes y afectan directamente a los intestinos y a la salud general. Reconocer síntomas y buscar atención médica temprana es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Este contenido es informativo y no reemplaza el consejo médico profesional. Ante síntomas digestivos persistentes, consultá a un especialista.