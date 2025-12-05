Del evento participan múltiples personalidades, tanto del ambiente del fútbol como de otros rubros. Entrenadores, dirigentes, jugadores y ex jugadores, incluso cantantes y figuras del espectáculo llegaron este mediodía al Centro John F. Kennedy de Washington y dijeron presente en la alfombra roja.

shaquille o neal El ex basquetbolista Shaquille O'Neal en el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Sorteo del Mundial 2026: las estrellas y los looks de la alfombra roja

Sin dudas el glamour no faltó en la alfombra roja del Centro John F. Kennedy de Washington. Distintas estrellas del deporte, del fútbol y del espectáculo posaron para los flashes en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo 2026.