Sorteo del Mundial 2026: las estrellas y los looks de la alfombra roja

Este viernes se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 y varias personalidades del deporte y otros rubros pasaron por la alfombra roja del Centro John F. Kennedy de Washington y mostraron sus looks en la antesala del evento

Carolina Quiroga
Ronaldo Nazario y Kaká en la alfombra roja, en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Este viernes se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 donde la Selección argentina conocerá a sus rivales de la instancia de grupos del certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá el año próximo.

Del evento participan múltiples personalidades, tanto del ambiente del fútbol como de otros rubros. Entrenadores, dirigentes, jugadores y ex jugadores, incluso cantantes y figuras del espectáculo llegaron este mediodía al Centro John F. Kennedy de Washington y dijeron presente en la alfombra roja.

El ex basquetbolista Shaquille O'Neal en el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Sorteo del Mundial 2026: las estrellas y los looks de la alfombra roja

Sin dudas el glamour no faltó en la alfombra roja del Centro John F. Kennedy de Washington. Distintas estrellas del deporte, del fútbol y del espectáculo posaron para los flashes en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Cada uno exhibió su look de gala, acorde a la magnitud del evento. El negro y los brillos primaron en la indumentaria de distintas figuras. Los ex jugadores Ronaldo Nazario, Kaká, Javier Pastore e Iker Casillas junto el cantante Robbie Williams (tuvo su presentación en el escenario) fueron algunas de las personalidades que se detuvieron en la alfombra roja.

El ex basquetbolista Shaquille O'Neal, la presentadora y modelo Heidi Klum, el cantante italiano Andrea Bocelli (también tuvo su presentación en el escenario) y el ex futbolista Rio Ferdinand también mostraron sus atuendos en el hall de entrada del Centro John F. Kennedy.

Las fotos de los famosos en la alfombra roja, en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo 2026

El ex portero español, Iker Casillas.

El ex futbolista Rio Ferdinand en la alfombra roja del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

La presentadora y modelo Heidi Klum.

Robbie Williams cantó en el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

El cantante italiano Andrea Bocelli tuvo su presentaci&oacute;n en el escenario del Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

