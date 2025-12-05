Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: la Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos

Beccacece, otro DT argentino en el sorteo

Sebastián Beccacece llegó a la ceremonia del sorteo a la espera de conocer los rivales de Ecuador en el Mundial 2026.

Nieva en Washington antes del sorteo

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, llegó a la ceremonia del sorteo junto a la delegación de Paraguay y bajo una intensa nevada en la capital estadounidense.

Leyendas del deporte en el sorteo

Tom Brady, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, leyendas del fútbol americano, el béisbol, básquetbol y hockey sobre hielo, participarán del sorteo que será conducido por el ex futbolista inglés Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson, además de Eli Manning, otra estrella de la NFL, desde la alfombra roja.

Tapia e Infantino, en la previa

El presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se fotografió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del sorteo del Mundial 2026, en Washington.

La imagen de Tapia con Infantino fue compartida por el presidente de la AFA en sus redes, quien indicó: "Muchas gracias Gianni Infantino por el cálido recibimiento, extensivo también a todos los presidentes presentes. Es un orgullo compartir estos momentos juntos”.

tapia infantino Tapia e Infantino en la previa del sorteo.

El formato y los Bombos del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro 4 integrantes cada uno.

Los dos mejores de cada zona y los 8 mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados.

Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Con la excepción de Europa (UEFA), ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación.

Hay 6 equipos que surgirán de los repechajes a jugarse en marzo.

Los cuatro equipos mejor rankeados serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo con estadios, fechas y horario de inicio, aunque se sabe que el Mundial estará dividido en zonas: Oeste, Centro y Este y ningún equipo puede jugar en dos zonas en un mismo grupo por las distancias largas.