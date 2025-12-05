Llega a Argentina el vuelo más largo del mundo con la nueva ruta Shanghái–Buenos Aires

Además del lanzamiento del vuelo, el gobierno chino confirmó que los viajeros argentinos podrán ingresar sin visa, dentro de un programa promocional temporal destinado a promover el turismo y las relaciones comerciales. La disposición tendrá duración acotada, por lo que se aconseja consultar posibles actualizaciones antes de planificar el viaje.

Por qué esta ruta es clave para la Argentina

La inauguración del vuelo más largo del mundo no es solo una curiosidad aeronáutica: representa un movimiento estratégico con efectos económicos, turísticos y de posicionamiento internacional.

Una conexión aérea directa:

Acorta tiempos logísticos,

Facilita viajes corporativos,

Mejora la cadena de exportación de productos frescos y de alto valor,

Y abre nuevas oportunidades para inversiones chinas en energía, minería, agroindustria y tecnología.

Shanghái es uno de los mayores emisores de turistas a nivel global. Con esta ruta, Argentina:

Gana visibilidad en el mercado asiático,

Mejora su competitividad frente a otros destinos sudamericanos,

Y puede atraer a un público con alto gasto promedio por viaje.

El vuelo entre Buenos Aires y Shanghái puede demorar 29 horas, casi diez menos que los de siempre.

Más allá del récord: un impacto estratégico para Argentina

Este nuevo corredor transpacífico no sólo rompe un récord global, sino que representa un hito para la conectividad internacional de Argentina. Por primera vez, el país tendrá un enlace directo con China sin pasar por Europa, Medio Oriente o Norteamérica.

Además, se abre una nueva alternativa para quienes antes hacía el trayecto con múltiples escalas de más de 30 horas en total: ahora, con una escala técnica compacta, el viaje se vuelve más cómodo y competitivo.

Para la aerolínea, también representa un paso clave en su expansión global: es la primera ruta regular de China Eastern hacia Sudamérica.

Un antes y un después en la ruta aérea que une Asia con Sudamérica

El CES745 se suma al repunte global de los vuelos intercontinentales. Para China Eastern, es un paso firme para afianzarse en América Latina. Para Argentina, una oportunidad para recuperar protagonismo, atraer viajeros y reforzar su rol estratégico en la región.

El vuelo directo más largo del mundo ya opera. Y une Shanghái con Buenos Aires.