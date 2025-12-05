El motivo de la ausencia de Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026

Sin embargo, la ausencia notoria será la del capitán de la Selección defensora del título, Lionel Andrés Messi. El astro argentino no viajó a Washington para formar parte del sorteo de la Copa del Mundo 2026 en la que se conocerán los rivales de la Albiceleste en la instancia de grupos.
Por qué Messi no viajó para el sorteo de la Copa del Mundo 2026
Lionel Messi prefirió alejarse de los flashes y optó por quedarse en Miami, ciudad en la que vive, en lugar de asistir al Centro John F. Kennedy de Washington donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026.
El motivo de argentino tiene que ver con el hecho de que este sábado elInter Miami jugará la final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps y, en la antesala de un duelo tan importante, el rosarino quedó concentrado para lo que será el cruce por el título a disputarse a partir de las 16.30 hora de Argentina.
"Nos agarra un poquito en el club y otro poco yendo a casa. Obviamente que es especial, están las expectativas de qué grupo nos toca, qué rivales. Es el puntapié inicial para que todo el mundo empiece a vivir la Copa", comentó Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Inter Miami con quien seguro el 10 verá el sorteo y quien también está concentrado de cara el encuentro de este sábado por la final de la MLS Cup.
Quien sí asistirá a la gala es el entrenador de la Selección argentina vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni, quien tendrá un papel fundamental en el evento ya que será quien porte la copa en el inicio del sorteo. Esta es una facultad que FIFA únicamente le otorga a los técnicos de la selección campeona en el último mundial. Previo a Qatar 2022, hizo lo propio Didier Deschamps por ser el DT que sacó campeón a Francia en Rusia 2018.