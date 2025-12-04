Se realiza el sorteo del Mundial 2026 en Washington: todos los detalles

El torneo comenzará el próximo 9 de junio y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del máximo certamen de selecciones a nivel mundial tendrá lugar este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Se podrá presenciar en vivo de manera online a través de FIFA.com. La transmisión comenzará a las 12 (hora local), 14 (Argentina/Uruguay/Chile), 12 (Colombia/Ecuador/Perú) y 11 (México).

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de D Sports.

Los bombos del Mundial 2026:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más las seis plazas aún por definir: cuatro de los play-offs europeos y dos del torneo intercontinental.

Cómo se juega el Mundial 2026: el nuevo formato

El formato del Mundial 2026 es una de las dudas más frecuentes porque cambia completamente respecto a torneos anteriores.

messi seleccion argentina venezuela La Selección argentina, con Messi, defenderá el título que ganó en el 2022.

Intervendrán 48 selecciones, el número más alto en la historia.

Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Clasificarán a la siguiente ronda:

Los dos primeros de cada grupo

Los ocho mejores terceros

La fase eliminatoria comenzará con dieciseisavos de final.

Este nuevo sistema amplía el margen competitivo, genera más partidos y multiplica las posibilidades de cruces fuertes desde primera ronda.

Mundial 2026: los 42 países clasificados