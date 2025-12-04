"Quiero levantar el trofeo": el tajante mensaje de Javier Mascherano a horas de la final de la MLS

"Ha sida una temporada donde hemos tenido buenos momentos, competido bien. Por eso hemos batido el récord de más partidos disputados por un equipo de la MLS. Tuvimos la resiliencia de levantarnos. Competimos en Concachampions, nadie esperaba que nuestro equipo logre clasificar entre los 16 mejores del Mundial de Clubes, luego pasó la Leagues Cup donde nos quedamos en las puertas en la final", analizó el Jefecito.

En la misma línea, Mascherano añadió: "Logramos levantarnos. Los jugadores han tenido las fortalezas para levantarse de los mementos duros que pasaron durante la temporada. Es un gran premio al trabajo durante todo el año como grupo. El plato grande lo tenemos el sábado. Será cuestión del deseo que tengamos de comerlo o no. Espero que nos levantemos con mucha hambre".

Acostumbrado a jugar este tipo de partidos como jugador, el DT reveló cómo afronta los días previos a una final en su nuevo rol: "Como entrenador uno lo vive de manera diferente. Tratar de transmitir tranquilidad al equipo. Preparar de la mejor manera la semana y el partido. No es diferente a lo que uno viene viviendo. Hemos llegado al objetivo de jugar el último partido por este hermoso trofeo. Tratar de seguir en la misma línea que nos ha traído hasta acá. El ánimo del equipo, las atmósfera es muy buena".

Javier Mascherano - Lionel Messi Javier Mascherano busca conquistar la MLS 2025.

Será una revancha para Inter Miami

Vancouver fue el verdugo de Inter Miami en las semifinales de la Concachampions y, para las Garzas, esta podría ser una esperada revancha: "Fueron mejores que nosotros en abril, pero la situación ahora es diferente. Llegamos a la final de otra manera, en otra forma. No quiero hablar de ciertos jugadores puntuales, que tienen muchos buenos, porque son un equipo bueno, pero al final tenemos las herramientas para ser mejor de ellos".

Para finalizar, Mascherano sentenció: "Quiero levantar el trofeo el sábado. Trabajamos durante toda la temporada para tener el trofeo. V amos a tratar de hacerlo lo mejor posible para conseguirlo".