Qué significa que el césped del jardín huela a podrido y cómo hacer para solucionarlo

Con la llegada del calor, el jardín de casa y sobre todo el césped empieza a tomar protagonismo. Sin embargo, pueden presentarse una serie de problemas que muchos no saben cómo resolverlo. Uno de ellos es el aroma que puede emanar del mismo.
El hecho de que haya un mal olor en tu jardín crea un ambiente ideal para que proliferen bacterias y otros microorganismos que liberan olores desagradables. Además, descomponen el material orgánico más rápido.
Qué significa que el césped del jardín huela a podrido
Que el césped huela a podrido significa que hay descomposición anaeróbica, generalmente causada por exceso de agua o mal drenaje, que impide la circulación de oxígeno en el suelo, entre otras causas.
El suelo saturado evita que el oxígeno llegue a las raíces y provoca la acumulación de agua, creando condiciones propicias para la descomposición y el mal olor en el césped del jardín.
Si se utilizan en el jardín materiales orgánicos que no están completamente descompuestos (como compost fresco o césped cortado húmedo), pueden liberar gases con olor a podrido.
Un drenaje deficiente en tu jardín no solo hace que el agua se acumule, sino que también restringe el paso del aire. Todo exceso puede generar una descomposición y provocar mal olor.
Cómo solucionar este problema en tu jardín
- Reducir el riego: evita regar en exceso. Después de una lluvia, probablemente no necesites regar durante varios días. Observa si hay encharcamientos para ajustar la frecuencia de riego.
- Airear el suelo: aflojar la tierra alrededor de las plantas ayudará a que el oxígeno circule nuevamente de forma natural.
- Incorporar materiales marrones: si la causa es un compost mal maduro o falta de equilibrio en una pila de compost, añade materiales marrones como hojas secas para ayudar a absorber la humedad y mejorar la estructura.
- Mejorar el drenaje: si el problema es un drenaje deficiente, considera la posibilidad de instalar un sistema de drenaje o contratar a un profesional. Para solucionar problemas menores, puedes intentar airear o escarificar el césped para que el oxígeno penetre y el agua drene mejor.