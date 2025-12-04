Qué significa que el césped del jardín huela a podrido y cómo hacer para solucionarlo

El hecho de que haya un mal olor en tu jardín crea un ambiente ideal para que proliferen bacterias y otros microorganismos que liberan olores desagradables. Además, descomponen el material orgánico más rápido.

cesped jardin.jpg El césped de tu jardín puede presentar una serie de problemas.

Qué significa que el césped del jardín huela a podrido

Que el césped huela a podrido significa que hay descomposición anaeróbica, generalmente causada por exceso de agua o mal drenaje, que impide la circulación de oxígeno en el suelo, entre otras causas.