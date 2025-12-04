Inicio Sociedad Navidad
Saladito

Navidad: cuánto cuesta el pan dulce que vende Damián Betular

El pastelero y cocinero argentino Damián Betular sacó a la venta su pan dulce para esta Navidad. ¿Qué precio tiene y cómo es?

Por UNO
Damián Betular vende su pan dulce de edición limitada.

Damián Betular vende su pan dulce de edición limitada.

@betular.patisserie

El reconocido pastelero y cocinero argentino Damián Betular sacó a la venta su pan dulce edición limitada para esta Navidad. Se trata de una versión gourmet con cacao, avellanas y chocolate semiamargo que, en poco tiempo, se convirtió en uno de los productos más buscados de su pastelería.

En detalle, el pan dulce de Betular está elaborado con:

  • Cacao.
  • Avellanas tostadas.
  • Naranjas confitadas.
  • Chocolate semiamargo.
  • Todo, coronado con un craquelin de cacao y avellanas.
Pan dulce edición limitada de Damián Betular
Cada pan dulce pesa 750 gramos.&nbsp;

Cada pan dulce pesa 750 gramos.

La propuesta fue presentada en el local de Villa Devoto junto a la línea temática Betular Pâtisserie. Entre sus múltiples productos exclusivos, el pan dulce de edición limitada está pensado tanto para los amantes del chocolate como para quienes buscan un toque sofisticado en la mesa dulce. Obviamente es un pan dulce que va mucho más allá de un clásico con fruta abrillantada o chispas de chocolate.

¿Cuánto vale el pan dulce de Damián Betular?

La versión 2025 del pan dulce de Betular pesa 750 gramos. Viene presentado en una caja rígida de diseño, pensada para mantener su calidad hasta la noche de Navidad, y su precio oficial es $56.000.

Cada diciembre, la oferta navideña de Betular es esperada por quienes buscan un pan dulce diferente. Esta edición apuesta al sabor del chocolate -con ingredientes gourmet como cacao, avellanas y chocolates seleccionados- y una presentación cuidadísima y súper distinguida.

Además ofrece la posibilidad de combinar varias delicias turrones, macarons, grageas, tortas, figura de chocolate para armar mesas dulces completas sin salir de un mismo lugar. Así, la pastelería logra transformarse en un destino navideño integral.

Pastelería Betular
Las tortas de Betular. Se ven deliciosas.

Las tortas de Betular. Se ven deliciosas.

Damián Betular: la colección navideña completa

La línea navideña de Betular no se limita al pan dulce. También incluye:

  • Figura de chocolate (inspirada en “El Cascanueces”), de 200 gramos, a $54.000.
  • Turrones (180 gramos), con sabores como pecán y frambuesa; maní y caramelo; avellanas con cookies, cada unidad vale $28.000.
  • Grageas de chocolate con diferentes gustos, también a $28.000 por 180 gramos.
  • Caja de degustación con 9 tortas en formato “petit”: mezcla de clásicos de la pastelería, a $110.000.
  • Macarons en varias presentaciones. La caja más grande (24 unidades) ronda los $122.000.
Embed - Betular Patisserie en Instagram: "Te presentamos El Cascanueces, nuestra colección para estas fiestas Ya podes conseguirla en el local y en nuestra web: www.betular.com"
View this post on Instagram

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar