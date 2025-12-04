Navidad: cuánto cuesta el pan dulce que vende Damián Betular

¿Cuánto vale el pan dulce de Damián Betular?

La versión 2025 del pan dulce de Betular pesa 750 gramos. Viene presentado en una caja rígida de diseño, pensada para mantener su calidad hasta la noche de Navidad, y su precio oficial es $56.000.

Cada diciembre, la oferta navideña de Betular es esperada por quienes buscan un pan dulce diferente. Esta edición apuesta al sabor del chocolate -con ingredientes gourmet como cacao, avellanas y chocolates seleccionados- y una presentación cuidadísima y súper distinguida.

Además ofrece la posibilidad de combinar varias delicias turrones, macarons, grageas, tortas, figura de chocolate para armar mesas dulces completas sin salir de un mismo lugar. Así, la pastelería logra transformarse en un destino navideño integral.

Pastelería Betular Las tortas de Betular. Se ven deliciosas. @betular.patisserie

Damián Betular: la colección navideña completa

La línea navideña de Betular no se limita al pan dulce. También incluye:

Figura de chocolate (inspirada en “El Cascanueces”), de 200 gramos, a $54.000.

Turrones (180 gramos), con sabores como pecán y frambuesa; maní y caramelo; avellanas con cookies, cada unidad vale $28.000.

Grageas de chocolate con diferentes gustos, también a $28.000 por 180 gramos.

Caja de degustación con 9 tortas en formato “petit”: mezcla de clásicos de la pastelería, a $110.000.

Macarons en varias presentaciones. La caja más grande (24 unidades) ronda los $122.000.