Facundo Lencioni repasó un 2025 soñado en Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni, volante de Gimnasia y Esgrima, fue uno de los goleadores del equipo en el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Facundo Lencioni está junto al entrenador Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a Primera División y una de sus figuras fue Facundo Lencioni, que marcó nueve goles en el torneo de la Primera Nacional. El ex Belgrano de Córdoba tuvo un 2025 brillante con rendimientos muy buenos y fue fundamental en la gran campaña, donde el Lobo se consagró campeón y subió a Primera.

Lencioni. Gimnasia y Esgrima.
El volante de Gimnasia y Esgrima Facundo Lencioni repas&oacute; este 2025, que fue muy bueno.

El volante fue una de las grandes figuras del equipo y del torneo de la Primera Nacional. El mediocampista, que llegó procedente de Belgrano, habló con Ovación tras la práctica de este jueves recordando el buen año que vivió y lo que viene en Gimnasia y Esgrima.

"Estoy muy contento por el año que he tenido, el rendimiento grupal te lleva a un buen nivel individual. Estoy muy cómodo en este club por la continuidad que he tenido y por lo que hemos logrado", reveló Facundo Lencioni.

"La Primera Nacional es un torneo larguísimo, enfrentamos a equipos muy complicados, hoy estamos disfrutando lo que hemos logrado", reconoció Facundo Lencioni.

Facundo Lencioni aseguró: "Estamos trabajando con mucha intensidad tras la finalización del torneo de la Primera Nacional y el parate es grande con respecto al inicio de la Primera División. Estamos ganando tiempo, ahora nos queda unos días para entrenar, pasar la fiestas y en enero arrancar la pretemporada".

Los objetivos de Facundo Lencioni en este 2026

Facundo Lencioni se refirió a lo que aspira en el 2026: "Lo que apunto es a jugar en Primera División, estoy muy agradecido con Gimnasia y Esgrima, ojalá siga jugando en esta institución".

