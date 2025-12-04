Facundo Lencioni repasó un 2025 soñado en Gimnasia y Esgrima

"La Primera Nacional es un torneo larguísimo, enfrentamos a equipos muy complicados, hoy estamos disfrutando lo que hemos logrado", reconoció Facundo Lencioni. "La Primera Nacional es un torneo larguísimo, enfrentamos a equipos muy complicados, hoy estamos disfrutando lo que hemos logrado", reconoció Facundo Lencioni.
Facundo Lencioni aseguró: "Estamos trabajando con mucha intensidad tras la finalización del torneo de la Primera Nacional y el parate es grande con respecto al inicio de la Primera División. Estamos ganando tiempo, ahora nos queda unos días para entrenar, pasar la fiestas y en enero arrancar la pretemporada".
Los objetivos de Facundo Lencioni en este 2026
Facundo Lencioni se refirió a lo que aspira en el 2026: "Lo que apunto es a jugar en Primera División, estoy muy agradecido con Gimnasia y Esgrima, ojalá siga jugando en esta institución".