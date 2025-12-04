La firme postura de Estudiantes sobre Ascacíbar: ¿jugará en River?

No hay una buena relación entre River y Estudiantes

La repesca de Sebastián Boselli, fundamental para Eduardo Domínguez, a horas de que Estudiantes jugase la Supercopa Internacional frente a Vélez en julio, enojó a la dirigencia del Pincha.

Mientras que en febrero de este año, cuando el acuerdo entre Estudiantes y Foster Gillett era un gran tema en las conversaciones futboleras, Stefano Di Carlo, hoy presidente de River y por entonces secretario general, apuntó contra Juan Sebastián Verón diciendo que "todo lo que dice o hace genera desconfianza".

Por otro lado, a los dirigentes del Pincha no les convence la idea de reforzar a un rival con un jugador de la talla de Ascacíbar, por eso quieren que, en el caso de que se vaya, la venta sea al exterior.

Por el volante, cuyo vínculo con el conjunto platense finaliza en diciembre de 2027, hubo algunos sondeos de Brasil, Estados Unidos y de Europa. El club estaría dispuesto a dejarlo salir por cinco millones de dólares.