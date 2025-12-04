¡Bombazo! A días de la semifinal con Estudiantes, el plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata no entrenó y hay conflicto en puerta

Gimnasia y Esgrima La Plata Gimnasia y Esgrima de La Plata viene de dejar afuera a Barracas Central en cuartos del Torneo Clausura.

El comunicado de los jugadores de Gimnasia y Esgrima de La Plata informando la suspensión del entrenamiento

"El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual dese el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", comenzaron diciendo en el documento que compartieron en redes sociales.

"Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo [...] Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales", continuaron.

comunicado gimnasia la plata

"Como trabajadores del club, solo reclamamos por lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue -y continúa siendo- que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes. Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando".

Se espera que este viernes el plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata retome la actividad de cara a lo que será un duelo importantísimo el próximo lunes, por la semifinal del Torneo Clausura ante el clásico platense, Estudiantes.