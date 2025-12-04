Godoy Cruz Antonio Tomba Es el momento del hincha de Godoy Cruz para izar la bandera tombina.

Cuándo son las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba

Dicen que en las buenas están todos, pero los hinchas del Tomba tendrán la oportunidad de ser parte de la rica historia del club cuando realmente se los necesita: en las malas.

Es por eso que los socios plenos podrán aportar su grano de arena el próximo 13 de diciembre cuando se realicen las elecciones que se llevarán adelante en la sede social del club, en Balcarce 477.

Según informó la Secretaría de Godot Cruz los fanáticos podrán expresar su voto entre las 9 y las 18; allí podrán elegir entre las tres opciones posibles lideradas por: Alejandro Chapini, José Manzur y Adrián Sajú, respectivamente.

Hinchas de Godoy Cruz (1) Los socios plenos podrán votar en las elecciones de Godoy Cruz. Nicolás Ríos / Diario UNO

Godoy Cruz: el padrón de las elecciones para votar al nuevo presidente

Desde el club invitaron a los hinchas del Expreso a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1830 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

Visitar el padrón es muy sencillo ya que Godoy Cruz digitalizó el nombre y apellido de cada uno de los socios plenos y están ordenados de manera alfabética para que la búsqueda se realice con mayor rapidez.

Para verificar si el socio pleno está habilitado para votar, debe ingresar al siguiente link donde podrá verificar los datos de manera sencilla: padrón electoral con derecho a voto.

Además, desde el club informaron que en caso de detectar algún error en los datos personales es necesario que se comuniquen con la Secretaría de Godoy Cruz lo antes posible para regularizar la situación y que no se queden sin la oportunidad de manifestar el voto.