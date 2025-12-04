Godoy Cruz: el padrón de las elecciones para votar al nuevo presidente

Se viven momentos culmines en Godoy Cruz Antonio Tomba porque confirmaron cuáles son las tres listas que se postularán para dirigir los hilos de un club que, tras el descenso, se encuentra en una situación complicada y de mucha incertidumbre.
El Tomba tendrá las elecciones el próximo 13 de diciembre donde votarán los socios plenos; en total son 1830 hinchas quienes podrán votar
Se viven momentos culmines en Godoy Cruz Antonio Tomba porque confirmaron cuáles son las tres listas que se postularán para dirigir los hilos de un club que, tras el descenso, se encuentra en una situación complicada y de mucha incertidumbre.
Quienes están ajenos de esa nubilosa son los hinchas tombinos porque tienen claro que es momento de expresarse como mejor lo pueden hacer: a través de las urnas en las próximas elecciones que se realizarán el 13 de diciembre.
Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de fanáticos que alientan semana tras semana al Bodeguero, el padrón electoral compuesto por socios plenos es muy reducido.
Dicen que en las buenas están todos, pero los hinchas del Tomba tendrán la oportunidad de ser parte de la rica historia del club cuando realmente se los necesita: en las malas.
Es por eso que los socios plenos podrán aportar su grano de arena el próximo 13 de diciembre cuando se realicen las elecciones que se llevarán adelante en la sede social del club, en Balcarce 477.
Según informó la Secretaría de Godot Cruz los fanáticos podrán expresar su voto entre las 9 y las 18; allí podrán elegir entre las tres opciones posibles lideradas por: Alejandro Chapini, José Manzur y Adrián Sajú, respectivamente.
Desde el club invitaron a los hinchas del Expreso a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1830 personas quienes podrán expresarse en las urnas.
Visitar el padrón es muy sencillo ya que Godoy Cruz digitalizó el nombre y apellido de cada uno de los socios plenos y están ordenados de manera alfabética para que la búsqueda se realice con mayor rapidez.
Para verificar si el socio pleno está habilitado para votar, debe ingresar al siguiente link donde podrá verificar los datos de manera sencilla: padrón electoral con derecho a voto.
Además, desde el club informaron que en caso de detectar algún error en los datos personales es necesario que se comuniquen con la Secretaría de Godoy Cruz lo antes posible para regularizar la situación y que no se queden sin la oportunidad de manifestar el voto.