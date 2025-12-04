Descubrimiento asombroso: el ladrillo que promete acabar con el calor en las ciudades

invento bloc El descubrimiento podría cambiar como se vive en las ciudades.

Los datos satelitales confirman lo que ya sentimos en la piel: en verano, las superficies de las ciudades suelen estar entre 10 y 15 grados Celsius más calientes que las zonas rurales cercanas. Esto pasa porque los tejados oscuros, el asfalto y la falta de árboles absorben el calor y luego lo irradian directamente sobre la gente, especialmente en lugares de espera como las paradas de autobús. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto de "isla de calor urbano", una burbuja de temperatura más alta en toda la ciudad creada por estas superficies duras que absorben el sol.

Cuando el calor aprieta de verdad, estas islas térmicas mantienen las noches peligrosamente cálidas. Nuestros cuerpos y edificios no consiguen enfriarse. Una estimación global relaciona cientos de miles de muertes cada año con la exposición al calor, sobre todo en Europa y Asia. Investigaciones recientes en Estados Unidos señalan que el calor extremo se convirtió en la principal causa de muerte vinculada al clima, superando a inundaciones y tormentas.

El bloc°: un descubrimiento fresco que copia a la naturaleza

Fueron dos estudiantes de diseño industrial quienes transformaron este enorme problema urbano en una solución compacta. Crearon bloc°, una estructura modular basada en ladrillo pensada para aceras y plazas. El diseño utiliza terracota impresa en 3D, una arcilla cocida porosa que absorbe el agua de forma natural, para formar la cáscara externa de cada unidad de enfriamiento. Es un invento simple pero genial.

ladrillo

En el interior de cada unidad, el aire caliente viaja por canales de arcilla húmeda. Mientras, un pequeño ventilador, alimentado por energía solar, hace que el agua circule por el ladrillo. Este proceso se conoce como enfriamiento por evaporación: el agua se transforma en vapor y se lleva el calor, permitiendo que el proyecto bloc° enfríe el aire hasta 9 grados Celsius, según las pruebas. El agua gotea por el interior desde un pequeño depósito que se puede rellenar con tuberías de la ciudad o captando la lluvia en la superficie superior esculpida.

El equipo considera a bloc° un enfoque de enfriamiento pasivo, o sea, que se basa mayormente en procesos naturales y no en acondicionadores de aire mecánicos que consumen muchísima energía. Como cada unidad se puede usar sola o apilarse para formar muros o grupos, bloc° se comporta como un sistema modular; son piezas que se repiten y se combinan de muchas maneras. Diferentes ciudades podrían usar estos ladrillos junto a refugios de autobús, alrededor de bancos o cerca de entradas escolares, poniéndolos donde la gente más necesite alivio del calor.

El invento de la refrigeración con ladrillo de terracota toma prestadas ideas de las neveras tradicionales de olla de barro, esas que funcionan sin electricidad para conservar alimentos en regiones cálidas. Un informe de campo describe cómo estos sistemas mantienen el aire interior cerca de 10 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente, ayudando a que las frutas y verduras duren más. Bloc° bebe de esa tradición y de patrones naturales que se ven en cactus y montículos de termitas. El proyecto explica que estos sistemas biomiméticos muestran cómo el diseño puede trabajar con la naturaleza para enfriar el aire mediante evaporación y auto-sombreado.